Hun har tatt gull på gull som «nasjonsløs». Nordmann kan ha svaret på hennes videre skjebne.

I snart fem år har russisk friidrett vært utestengt fra internasjonale konkurranser. Snart kan «soningstiden» være over.

Marija Lasitskene har tatt en rekke mesterskapsgull i høyde som nøytral utøver de siste årene. Får hun igjen representere Russland i Tokyo-OL neste sommer? Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Onsdag tikket 6,31 millioner dollar inn på kontoen hos Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Pengene kom fra Russland tre dager før den endelige fristen for å betale en dopingbot fra i mars.

– Betalingen er bekreftet. Dette er et steg på veien i den videre prosessen, sier Rune Andersen.

Den norske antidopingeksperten har helt siden Russland ble utestengt fra internasjonal friidrett i november 2015, ledet spesialgruppen med ansvar for å sjekke at russerne følger kravene som er stilt. De ble straffet etter en rekke dopingskandaler.

Snart fem år har gått, og Andersen har fortsatt ikke anbefalt WA-styret å ta den store friidrettsnasjonen inn i varmen igjen. Men det kan forandre seg i løpet av høsten.

Onsdagens innbetaling kan være vendepunktet Andersen har ventet på. Tidligere i sommer uttrykte han skuffelse over å ha sett «veldig få kulturendringer i russisk friidrett».

– Det var åpenbart ingen som hadde sett for seg at det skulle ta så lang tid som til 2020. Og det har vært både opp- og nedturer, men nå ser vi fremover og ønsker å vurdere konstruktive innspill. Den første milepælen er nådd, sier Andersen.

Fakta Russisk friidrett og doping I snart fem år har Russlands friidrettsforbund (Rusaf) vært utestengt internasjonalt. Slik forløp skandalen seg det første halvannet året: 3. desember 2014: Den tyske TV-kanalen ARD sender en time lang dokumentar der det blir fremsatt påstander om systematisk og statlig sponset dopingbruk blant russiske friidrettsutøvere. 16. desember 2014: Verdens antidopingbyrå (Wada) setter ned et uavhengig utvalg som skal se nærmere på påstandene. Utvalget ledes av byråets tidligere sjef Dick Pound. 9. november 2015: Wada publiserer den første rapporten om friidrettsskandalen. Byrået ber om at russiske utøvere utestenges fra internasjonale konkurranser inntil statlig sponset dopingbruk er utryddet. 13. november 2015: Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) utestenger Russland. 18. november 2015: Wada suspenderer det russiske antidopingbyrået Rusada. 17. desember 2015: Ledelsen i det russiske antidopingbyrået trekker seg. 12. mai 2016: Grigorij Rodtsjenkov, tidligere sjef for Russlands antidopinglaboratorium, går i eksil i USA. Han avslører at det foregikk systematisk doping i Russland. Den systematiske dopingen skal ha foregått i tett samarbeid med Russlands idrettsdepartement og landets etterretningstjeneste. 15. juni 2016: Wada offentliggjør en rapport som beskriver i detalj hvordan det ikke har vært mulig å teste 736 dopingprøver av russiske utøvere av forskjellige årsaker. 17. juni 2016: WA-styret bestemmer at russiske friidrettsutøvere ikke skal få lov å delta i OL i Rio. Enkelte får delta under nøytralt flagg. Kilde: NTB Les mer

Rune Andersen er med på å avgjøre fremtiden til russisk friidrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Minister kom på banen

Det var i mars i år at Russlands friidrettsforbund (Rusaf) ble ilagt en bot på 10 millioner dollar, det vil si 89 millioner kroner, etter at toppledelsen hadde underslått opplysninger og prøvd å hindre etterforskningen av høydehopperen Danil Lysenko.

Russlands daværende friidrettspresident, Dmitrij Sjljakhtin, var blant dem som i november i fjor ble suspendert. Lysenko var mistenkt for å ha brutt meldeplikten ved flere dopingtester.

Halvparten av boten var betinget. Med saksomkostninger skulle russisk friidrett betale 56 millioner kroner innen 1. juli. Det skjedde aldri.

– Fristen ble ikke overholdt fordi de sa de ikke hadde penger. Da sa vi: «Ok, da kan konsekvensen bli at dere blir ekskludert, og Rusaf blir slettet som medlem i internasjonal friidrett», forteller Andersen.

– Det var det som sto på papiret helt til den russiske idrettsministeren informerte oss om at de ønsket å se på dette på nytt. De bekreftet at de ville betale innen 15. august.

Danil Lysenko jubler under friidretts-VM innendørs i Birmingham i 2018. Senere ble han mistenkt for å ha brutt meldeplikten ved flere dopingtester. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Krever konkrete tiltak

Selv om Russland har vært utestengt siden 2015, har russiske utøvere hatt muligheten til å konkurrere under nøytralt flagg. Alle disse har måttet bevise at de er rene. Den åpningen kunne ha blitt tettet om Russland ikke hadde benyttet siste sjanse til å betale for seg.

Nå er det første kriteriet oppfylt, men det er fortsatt en stor jobb igjen før russisk friidrett får et etterlengtet «godkjent»-stempel. Innen 31. august må Rusaf ha lagt frem en plan på hvordan de skal endre kulturen internt og blant utøverne.

– Den skal de legge frem for meg og min komité, og så skal vi vurdere den. Så skal Rusaf ferdigstille planen innen 30. september. Deretter skal de starte å implementere den. Når alt dette er gjort, skal vi gå i gang med å se på veien videre, opplyser Rune Andersen.

Russland håper å kunne stille friidrettsutøvere under eget flagg i OL i Tokyo neste sommer. Skal det skje, forventer Andersen at russerne kommer med konkrete tiltak på hvordan de fremover skal organisere seg som forbund.

– Men jeg ønsker ikke å legge føringer på hva som må ligge i planene, før jeg har fått den forelagt. Jeg tror heller ikke jeg skal si så veldig mye mer om forventninger. De tankene jeg og min gruppe har om det, vil jeg først lufte overfor styret i Det internasjonale friidrettsforbundet.

Andersen og hans medarbeidere skal gjøre en vurdering i forkant av styremøtet i World Athletics i november. Der skal han legge frem en rapport om hvorvidt Rusaf er på rett vei.

Russisk idrett har vært i unåde i flere år. Kan det være i ferd med å snu? Foto: Jim Young, Reuters / NTB scanpix

God dialog

WA-president Sebastian Coe har beskrevet samarbeidet med Russland for å ha vært «kronglete». Andersen føler selv han har hatt en godt forhold til de russiske lederne han har møtt og snakket med.

– Vi har stort sett hatt en god dialog. Det har vært både opp- og nedturer. Det var relativt dramatisk da hele lederskapet i Rusaf ble tatt for å dekke over saken med Danil Lysenko. Det var en bråstopp i prosessen, sier Andersen.

Rune Andersen var sentral da Antidoping Norge i 2003 ble opprettet som en separat stiftelse adskilt fra Norges idrettsforbund. Fra 2002 til 2013 hadde han direktørstilling i Verdens antidopingbyrå (Wada), der han hadde som hovedoppgave å få det internasjonale regelverket på plass.