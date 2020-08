Norsk proffsyklist måtte bryte ritt på grunn av uregelmessig hjerterytme

Sykkelproffen August Jensen måtte i helgen bryte et ritt i Frankrike på grunn av uregelmessig hjerterytme. Han reiser hjem til Norge for undersøkelse.

August Jensen og Thor Hushovd under Arctic Race of Norway i 2019. Foto: Fredrik Hagen

Hendelsen skjedde i rittet Tour d'Occitanie, skriver TV 2.

– Jeg fikk heteslag på første etappe. Jeg kom fra 20 grader i Norge til 40 grader og en 190 kilometer lang etappe i Frankrike, sier Jensen til kanalen.

Under rittet lå pulsen over 190 slag i minuttet i mer enn en time og i ytterligere en time over 180. Han fikk heller ikke pulsen under 90 kvelden etter rittet, men startet likevel andre etappe søndag.

– Etter hvert på etappen begynte jeg å slite med uregelmessig hjerterytme. Det kunne variere med ganske mange slag på samme intensitet, og jeg kjente hele hjertet stramme seg så mye at det var direkte vondt når jeg pustet dypt inn, forteller Jensen.

Han valgte derfor å bryte rittet med 40 kilometer igjen. Han skal reise hjem til Norge for å sjekke hjertet.

– Man blir litt bekymret, men jeg antar at varmen var den avgjørende faktoren, avdramatiserer bodøværingen.