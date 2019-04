Nygaard vant i Finland og sikret sammenlagtseieren i langløpscupen

Andreas Nygaard sikret sammenlagtseieren i Ski Classics etter at han lørdag vant langløpet fra Ylläs til Levi. Også Astrid Øyre Slind vant i Finland.

Det ble full klaff for de norske under sesongens siste Ski Classics-renn. Etter tre tøffe stigninger og 70 kilometer fra finske Ylläs til Levi var det Andreas Nygaard som gikk først over målstreken i herreklassen. I dameklassen var det ingen som kunne gjøre noe med fjorårsvinner Astrid Øyre Slind.

I herreklassen rykket Nygaard og stakk i siste motbakke knappe 15 kilometer før mål og skaffet seg en luke konkurrentene ikke klarte å innhente. 28 åringen gikk alene i mål på tiden 2.58,07. Dermed vant nordmannen også Ski Classics sammenlagt.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg følte meg supersterk hele veien. Planen var ikke å gå solo, men jeg gikk hardt opp bakken, og ingen fulgte meg. sa den norske vinneren i et intervju med arrangøren vist på NRK etter løpet.

– Det var en stor dag og en fin måte å avgjøre det på, sa Nygaard videre.

Større kamp var det om andreplassen. I puljen på fem var det Øystein Pettersen og Øyvind Moen Fjeld som var raskest. De to nordmennene kom i mål 34 og 34,5 sekunder bak Nygaard.

Leste du denne? Svenskene vil frata Skistad verdensrekord. Ekspert mener de er på bærtur

Astrid Øyre Slind, som forrige helg vant Reistadløpet, stakk fra konkurrentene mot slutten av løpet og kom i ensom majestet over målstreken på 3.28,01. Dermed vant 31-åringen langløpet fra Ylläs til Levi som hun også gjorde i fjor.

– Det er langt å gå i front i ti kilometer når de andre jakter bak. Jeg var redd for at de andre skulle hente meg inn, sa Slind.

Svenske Lina Korsgren og Britta Johansson Norgren gikk inn bak Slind, henholdsvis 40,5 og 40,6 sekunder bak. Johansson Norgren vant sammenlagtcupen.

(©NTB)