Utsatt medlemsmøte i Rosenborg har fått ny dato

Det skriver Rosenborg på sine hjemmesider.

Den nye datoen for medlemsmøtet er mandag 6. mai klokken 19.00. Rosenborg kommer tilbake med program for møtet.

Tidligere har styreleder i Rosenborg Ivar Koteng forklart at trener Eirik Hornelands fremtid ikke vil være et tema på møtet.

– Vi må ha tålmodighet, og tror på prosessen vi er i gang med. Det kan ikke være slik at et perspektiv skal være på fire kamper. Så er det heller ikke slik at vi må ta «the double» hvert år, sa Koteng til Adressa tidligere denne uken.