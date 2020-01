Svenskenes bytur skapte bråk. Derfor lar Berge spillerne ta en øl etter kampene.

Norges trener ser ingen problemer med litt alkohol under mesterskapet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Christian Berges lag har hatt stor suksess så langt i EM. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

MALMÖ: Det skapte store overskrifter i svenske medier da Aftonbladet tidligere i uken skrev at fire svenske spillere hadde tatt seg en tur på pub midt under håndball-EM.

Det var ikke snakk om noen fyllekule, men saken fikk likevel flere til å reagere. Etter Norges storseier over Ungarn fredag kveld ble saken et tema blant de svenske journalistene i intervjusonen. De to lagene møtes i Malmö søndag kveld.

De ville vite om det samme kunne skjedd i Norge.

– Det har foreløpig ikke skjedd på noen år. Hvis de ikke hadde lov, så er det en ting. Hvis de hadde lov til å ta en øl eller to, så får det være greit, sier Kristian Bjørnsen.

Han forteller at heller ikke det norske laget kjører noe avholdsregime under mesterskapet.

– Vi har fått en øl etter hver seier, så jeg håper vi får det i kveld også. Det er under middagen, og så har det blitt med den ølen der, sier rogalendingen.

Strekspiller Magnus Gullerud mener det ikke er noe stort problem, selv om mange toppidrettsutøvere ville sagt at det er helt uaktuelt å drikke alkohol under et stort mesterskap.

– Jeg kan forstå det i tøffe utholdenhetsidretter. Det er jo ikke store mengdene vi har, men litt øl til maten. Det blir med det, der er vi såpass strenge. Det blir ikke de store skandalene, sier Gullerud.

Sander Sagosen er en av mesterskapets største profiler. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Har de lyst, har de lov

Heller ikke trener Christian Berge ser noen problemer med ordningen.

– Hva er tanken bak det?

– Tanken er at hvis de har lyst til det, så har de lov til det.

– Noen vil hevde at det kan gå utover evnen til å prestere fysisk. Det frykter du ikke?

– Det har jeg snakket med legene om. Jeg tror guttene her har det helt fint med det. Hvis de har lyst på det, og det er det som funker, så gjør de gjerne det, sier Berge.

Neste runde er på Sagosen

Lagets største stjerne, Sander Sagosen benyttet anledningen etter kampen til å komme med et stikk til sine svenske rivaler.

Til daglig er han lagkamerat med en av svenskene som var på pub, Kim Ekdahl du Rietz i franske Paris Saint-Germain.

– Imponerende å ha tid til det i et mesterskap. Har de lyst til å gjøre det igjen, skal jeg gjerne spandere en runde jeg. De kan få låne kortet mitt, så kan de få gå ut og drikke

– Kunne dette hendt med det norske landslaget?

– Nei, vi prøver å få fokus på å spille håndball. Så får vi heller ta en fest når vi er ferdig med mesterskapet, sier han.

Kaptein Bjørnsen tok på sin side svenskene litt i forsvar.

– Jeg hørte at det ikke var så ille. De hadde vært ute og tatt et par øl og vært hjemme lenge før leggetid. Jeg tror det er blitt blåst opp, sier Bjørnsen.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 08:11

