Lagerbäck om Haalands herjinger: – Aldri vært med på lignende

Erling Braut Haaland (19) står uten mål på landslaget, men 19-åringens storspill i Tyskland lover godt for et norsk EM-sluttspill.

Lars Lagerbäck skryter av Erling Braut Haalands prestasjoner for Borussia Dortmund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samtidig som Erling Braut Haaland er i sitt livs form, forbereder Lars Lagerbäck seg til den kommende playoffen i mars.

Det norske herrelandslaget må slå Serbia og Skottland eller Israel for at Norge skal kvalifisere seg til sitt første mesterskap siden EM i 2000.

Åtte mål på fire kamper for Borussia Dortmund kan tyde på at Norge har en mann å regne med på topp de neste ti-femten årene, og håpet er at jærbuen skal fortsette målshowet mot Serbia og i en eventuell finale.

– Det er noe veldig, veldig uvanlig vi ser. Det han viser er fantastisk, ikke minst med tanke på hans unge alder og at han ikke har veldig mye erfaring, sier Lagerbäck til Expressen.

– Har du opplevd noe lignende tidligere?

– Nei, Zlatan var eldre enn Erling. Fredrik Ljungberg er vel den yngste man kan sammenligne han med. Men jeg har aldri vært med på at to så unge spillere som Erling og Martin (Ødegaard) er på dette nivået. Det er unikt med tanke på hvor lite landet er.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland har vært dominante for henholdsvis Real Sociedad og Borussia Dortmund. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Første tap i Dortmund-trøyen

Haaland tegnet seg nok en gang på scoringslisten da Borussia Dortmund tapte 3–2 mot Werder Bremen i den tyske cupen i går.

Nordmannen ble hvilt fra start, og fikk se lagkameratene havne under 2–0 til pause. Haaland kom inn etter hvilen og brukte bare 22 minutter på å sette inn 2–1 og sitt åttende mål for klubben.

Like etter økte derimot Werder Bremen ledelsen til 3–1. Stortalentet Giovanni Reyna reduserte 12 minutter før slutt, og 18-åringen ble med det den yngste målscoreren i cupens historie.

Haaland fikk to store sjanser til å sette inn sitt andre – den ene en heading på overtid – men Jiri Pavlenka vartet opp med en flott redning.

Dermed var nordmannens første tap i Dortmund-trøyen et faktum.

Erling Braut Haaland havnet i bråk med Werder Bremen-spillerne etter at lagkamerat Giovanni Reyna ble dyttet over ende av Niklas Moisander på motsatt lag. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Skjermes av NFF

Den store interessen rundt Haaland har ført til at Norges Fotballforbund (NFF) tar grep. 19-åringen kommer nemlig til å skjermes inn mot skjebnekampen mot Serbia.

Kun rettighetshaver vil få intervjue Haaland på tomannshånd før semifinalen i Nations League.

– For Erlings del betyr det at han blir tilgjengelig på pressekonferansen sammen med landslagssjefen. Han stiller ikke på pressetreff for å gjøre én til én-intervjuer med 15–20 ulike medier. Det er ganske enkelt ikke mulig å gjennomføre, sa mediesjef Svein Graff til VG tidligere denne uken.

Selv om Serbia-kampen ikke spilles før slutten av mars, skal NFF allerede ha mottatt flust av henvendelser fra flere land.

– Vi merker at Erling er en av de heteste spissene Fotball-Europa. Det er ikke bare fra sportsjournalister. Det er henvendelser fra ulike underholdningsprogrammer, talkshows, portrett- og dokumentarønsker, sier Graff.

Semifinalen i Nations League mot Serbia spilles på Ullevaal 26. mars. En eventuell finale vil spilles på Ullevaal den 31. mars.

