Tottenham var ille ute – men Mourinhos cup-drøm lever fortsatt: – Det beste laget tapte i dag

Tottenham kom under 1-2 i FA-cupomkampen mot Southampton 20 minutter før slutt, men vendte til 3-2-seier med mål av Lucas Moura og Son Heung-min.

Tottenam snudde 1–2 til 3–2 i sluttminuttene. Foto: NTB Scanpix

Tottenham-Southampton 3–2

En klassekontring regissert av Nathan Redmond og avsluttet av Danny Ings ga Southampton 2-1-ledelse og så ut til å ha avgjort en underholdende kamp.

I det 72. minutt klarerte Shane Long et dårlig innlegg fra hjemmelagets Gedson Fernandes. Redmond plukket opp ballen og drev den i høyt tempo forbi flere motspillere. Etter et løp over halve banen slapp han ballen til Ings, som avanserte mot 16-meterstreken og skrudde den inn i hjørnet.

Tottenham svarte seks minutter senere. Lucas Moura spilte opp på Dele Alli, som sendte veggpasningen i rett øyeblikk. Moura driblet av Jannik Vestergaard og plasserte ballen inne ved stolpen.

Son Heung-min scorer Tottenhams vinnermål i FA-cupomkampen mot Southampton, som ble vunnet 3-2. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

Alli var involvert også da Son avgjorde kampen. Han slo et perfekt innlegg som sendte sørkoreaneren alene gjennom. Son fintet ut keeper Angus Gunn og ble felt av ham. På straffesparket gikk keeper rett vei, men Sons skudd var godt nok til å gi hjemmelaget seieren.

Belønningen er hjemmekamp mot Norwich i åttedelsfinalen 4. mars.

– Southampton var best

– Jeg må være ærlig og si at jeg synes det beste laget tapte i dag, men mitt lag spilte med hjertet og ga alt, sa Tottenham-manager José Mourinho til BBC.

– Det er som å legge et puslespill når man mangler flere brikker. I dag var laget vårt ubalansert fordi spillerne som kunne gitt oss balanse er ute. Jeg synes jeg gjorde gode bytter, og Alli var veldig viktig etter at jeg la om fra fem til fire bak.

Tottenham fikk en god start med scoring i det 12. minutt. Harry Winks spilte Ryan Sessegnon gjennom, men Jack Stephens taklet ham i siste øyeblikk. Ballen havnet hos Tanguy Ndombele i returrommet, og hans skudd endret retning på en uheldig Stephens og utmanøvrerte keeper Gunn.

Southampton lot seg ikke knekke og festet et grep om kampen. Laget kom til gode sjanser, og sju minutter etter baklengsmålet skjøt Danny Ings i tverrliggeren da Hugo Lloris ble stående passiv på streken i stedet for å møte et langt framspill fra James Ward-Prowse.

Da utligningen kom i det 34. minutt, var det fullt fortjent. Sofiane Boufal vendte bort en motspiller og slapp ballen til Nathan Redmond i feltet. Han gjorde en piruett og skjøt mot hjørnet. Lloris ga retur rett til Shane Long, som kunne bredside ballen i mål.

Stygg skade

Rett før pause måtte Ward-Prowse bæres ut etter en duell med Ryan Sessegnon. Southampton-spilleren så ut til å ha store smerter og fikk oksygentilførsel. Rapportene fra garderoben forteller om frykt for en alvorlig båndskade.

Moura misset en kjempesjanse tidlig i 2. omgang på et innlegg fra Son. Vestergaard, som erstattet Ward-Prowse, tvang i motsatt ende av banen Lloris til en fenomenal refleksredning med en hard nikk fra kloss hold.

Southampton bidro i høy grad til moroa i Nordøst-London, men til slutt var det José Mourinho, hans spillere og Tottenhams fans som kunne juble.

