Bekreftet: Arteta blir ny Arsenal-manager

Mikel Arteta blir ny Arsenal-manager. Spanjolen forlater dermed assistentrollen i Manchester City under Pep Guardiola.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mikel Arteta blir ny Arsenal-manager. Foto: Scott Heppell / X03874

Saken oppdateres.

Det bekrefter Arsenal på sin Twitter-konto.

Ifølge klubbens hjemmeside har Arteta signert en kontrakt på tre og et halvt år. Klubbens skriver også at Arteta vil overta ansvaret fra og med søndag. Det betyr at Freddie Ljungberg leder laget mot Everton lørdag.

Det er nøyaktig tre uker siden Unai Emery fikk sparken som Arsenal-manager. Etter det har den svenske klubblegenden Freddie Ljungberg tatt ansvaret for å lede laget på midlertidig basis. Uten at det forbedret resultatene.

Men nå har Arsenal funnet sin nye mann. Mikel Arteta, som har båret kapteinsbindet for klubben, har signert for London-klubben.

Arteta fikk 110 kamper for Arsenal mellom 2011 og 2016. Han har også spilt i klubber som Everton, PSG og Real Sociedad.

Arteta er bare 37 år, og blir dermed den yngste manageren i Premier League. Arsenal-jobben blir også den første managerjobben for spanjolen. Aldri før har Arteta hatt hovedansvaret for et seniorlag som manager.

Manchester City er rasende

Mikel Arteta forlater dermed rollen som assistenttrener i Manchester City. Der har han jobbet under manager Pep Guardiola siden sistnevnte tok over Manchester-klubben høsten 2016.

Men det har ikke skjedd udramatisk. Manchester City er nemlig rasende over måten Arsenal har handlet på i prosessen om å sikre seg Arteta som ny Arsenal-manager.

Ifølge den engelske avisen The Guardian skal City være rasende over at Arsenal har gitt Arteta et kontraktstilbud og planlagt presenteringen av spanjolen som deres nye manager, før London-klubben har akseptert Citys betingelser. Arteta er fortsatt under kontrakt med City, som krever rundt 23 millioner kroner i kompensasjon, ifølge Sky Sports.

Manchester City har likevel vært klar på at de ikke ønsker å hindre Arteta muligheten i Arsenal.

Mikel Arteta fikk 110 kamper for Arsenal som spiller. Her er han i ferd med å gi sin daværende manager Arsène Wenger en stor klem. Foto: Scott Heppell / AP

Wenger: – Arteta har ingen erfaring

Arteta skal også har vært en kandidat til å overta Arsenal-jobben allerede etter managerlegenden Arsène Wenger var ferdig i klubben etter 2017–18-sesongen.

Den gang gikk klubben for Unai Emery. Etter sin avgang har Wenger hele tiden vært klar på at han fortsatt er stor Arsenal-supporter, og vil støtte Arteta i tiden fremover.

– Jeg er sikker på at Arteta har en stor fremtid. Han har virkelig lært mye i sin første posisjon som assistenttrener. Han er nødt til å takle det at han ikke har noe erfaring på det nivået (som manager) og han er nødt til å omringe seg med dyktige folk. Han er intelligent, har stor lidenskap og kunnskap, sa Wenger ifølge The Guardian.

