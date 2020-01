Hoppfenomenet advares før skjebnerennet: – Ingen bakker i verden er i nærheten av den

Marius Lindvik (21) kan bli den første norske vinneren av Hoppuka på 13 år. Men da må han slå til i en bakke han aldri har konkurrert i før.

Marius Lindvik ligger på annenplass sammenlagt i Hoppuka før avslutningsrennet i Bischofshofen. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

BISCHOFSHOFEN: Alle vil ha en bit av hoppfenomenet Marius Lindvik. 21-åringen stoppet opp for omtrent samtlige medier i Bergiselbakken i Innsbruck, svarte på spørsmål fra slovensk, polsk, østerriksk, tysk og norsk presse, før han omsider fikk kjørt bort fra arenaen godt over én time etter at han sto øverst på pallen igjen.

Lørdag hadde han akkurat vunnet sitt andre renn i Hoppuka på kun fire dager. Det er nærmest uhørt for en debutant. Nå er 21-åringen på annenplass i den 68. utgaven av den tradisjonsrike turneringen, og han kan bli den første norske vinneren på 13 år.

Kun 9,1 poeng skiller ham fra polske Dawid Kubacki på førsteplass. Ett renn gjenstår. Alt skal avgjøres i avslutningen i Bischofshofen.

– Jeg gleder meg, det blir moro, sier Lindvik til Aftenposten, alltid like positiv, men samtidig offensiv.

Han har aldri konkurrert i Bischofshofen før, med alt det medfører av press, nerver og trykk fra publikum. Når han setter utfor mandag kveld har han kun noen prøvehopp og ett kvalifiseringshopp bak seg. I søndagens kvalik ble han nummer ni.

Fakta Marius Lindvik Født: 27. juni 1998 (21 år) Fra: Frogner i Sørum kommune Klubb: Rælingen Skiklubb Meritter: To gull i junior-VM, To sølv i ungdoms-OL, NM-bronse, seier i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck under Hoppuka 2019/20.

Marius Lindvik har fått besøk av pappa Trond og mamma Torill i Østerrike. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Ser muligheter

Pappa Trond Lindvik beskriver opplevelsene de siste dagene som «vilt og utrolig gøy». Han og mamma Torill følger sønnen fra tribunen.

– Det er mye følelser ute og går nå. Man må være realistisk og si at uansett hvordan dette går i siste renn, så har Marius gjort en strålende hoppuke vi alle skal være stolte av. Muligheten er der, sier han optimistisk.

Man tenker kanskje at det er et problem at han aldri har konkurrert i bakken tidligere. Kubacki har til sammenligning ni renn bak seg i Bischofshofen under Hoppuka, og polakken satte i tillegg bakkerekord med et hopp på 145 meter i fjor. Likevel ser Lindvik ingen grunn til å bekymre seg.

– Jeg skal gi ham en hard kamp, så får vi se hva det holder til, forteller han.

Fakta Sammenlagtstilling i Hoppuka 2019/20 Hoppuka, sammenlagt etter tre av fire renn: 1) Dawid Kubacki, Polen, 830,7, 2) Marius Lindvik, Norge, 821,6, 3) Karl Geiger, Tyskland, 817,4, 4) Ryoyu Kobayashi, Japan 817,0, 5) Stefan Kraft, Østerrike, 798,6, 6) Stephan Leyhe, Tyskland, 779,8, 7) Johann André Forfang, Norge, 777,1, 8) Domen Prevc, Slovenia, 775,4, 9) Piotr Zyla, Polen 774,6, 10) Robert Johansson, Norge, 766,9.

Marius Lindvik inspiserte bakken i Bischofshofen før søndagens kvalifisering. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

– Ulik alle andre bakker i verden

Tom Hilde er en som kjenner bakken svært godt. Den tidligere landslagsprofilen, som nå deler sin ekspertise for TV 2 under årets hoppturnering, er den forrige nordmannen som vant avslutningsrennet.

– Det finnes ingen bakker i verden som er i nærheten av den, fastslår han.

Han utdyper:

– Den har en veldig annen rytme enn alle andre bakker. Den kjennes mye tregere ut. Ting går litt i «slow motion» der. Hvis du brenner av kruttet for tidlig, har du dritet deg ut, forteller han.

Det er en klar advarsel fra hopp-pensjonisten. Likevel betyr ikke det nødvendigvis problemer for Lindvik, mener Hilde.

– Han hadde ikke hoppet i Innsbruck på vinteren før heller. Han trengte bare ett hopp for å kjøre inn den bakken. Når man hopper godt, vil man mest sannsynlig adaptere de forskjellige bakkene. Det handler om å være avslappet og tålmodig, sier 32-åringen.

Tom Hilde hadde en supermanndrakt under skidressen da han vant i Bischofshofen i 2011. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Følger suksessplanen

Alexander Stöckl erkjenner at han trolig kommer til å være mer nervøs enn Lindvik når alt skal avgjøres. Landslagssjefen mener det er viktig å ikke overtenke og komplisere det som skal utføres.

– Det eneste vi kan gjøre er akkurat det samme vi har gjort frem til nå. Han har gode rutiner, og de har fungert, enn så lenge, sier han.

Det at bakken er helt ukjent for Lindvik i konkurranse, ser heller ikke Stöckl på som en utfordring. Han beskriver derimot bakken som «spesiell».

– Tilløpet er ganske flatt. Jeg tipper sjansen er høy for at han er for tidlig på det første hoppet, som han ofte er, sier han.

Landslagssjefen forventer en skikkelig hoppthriller mandag kveld.

– Det er ekstremt tett. Det er bra, det er fantastisk. Det blir skikkelig spennende, konstaterer han.

Alexander Stöckl og Marius Lindvik etter seieren i Innsbruck. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Sammenligner Lindvik med Nykänen

De siste dagene har Lindvik vært i særklasse. Clas Brede Bråthen er klokkeklar på hvem han mener har vært den hopperen som har satt mest farge på Hoppuka.

– Det er et eventyr. Med tanke på hoppingen Lindvik gjør, har han vært den beste, sier hoppsjefen.

Hoppuka har vært en arena for mange stjerner gjennom årene. Bråthen sammenligner Lindvik med en av de aller største.

– Det ser ut som han er like rolig som skjæra på tunet. Han har en følelse som veldig få skihoppere har. Det er litt Matti Nykänen-preg på måten han løser svevet på, forteller han.

Den norske leiren antydet at konkurrentene begynte å bli nervøse for Lindvik før Innsbruck. Nå har de ikke noe valg. Bråthen mener det krever mental styrke å gå inn i avslutningsrennet som leder av Hoppuka.

– Det er tungt å lede Hoppuka når man starter rennet i Bischofshofen. Vi får håpe det er noe Kubacki blir preget av. Lindvik er klar til å hugge til, advarer han.

