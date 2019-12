Gabrielsen klar for fransk klubb

Årets Molde-kaptein har signert for den franske toppligaklubben Toulouse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ruben Gabrielsen forlater Molde. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Det skriver klubben på sin hjemmeside. Ruben Gabrielsen (27) har bestått den medisinske testen og har signert en treårsavtale.

Midtstopperen er tildelt trøye nummer 4 i den franske klubben.

Ruben Gabrielsen var en sentral spiller i årets sesong som endte med seriegull for Molde. 27-åringen kom til Rosenens by fra Lillestrøm sommeren 2014, og har godt over 100 kamper i den blå drakten.

Toulouse tapte 3–0 i bortekampen mot Nice sist helg. Laget ligger helt sist på tabellen i Ligue 1 med 12 poeng etter 19 spilte kamper. Det er fem poeng opp til sikker plass.

Daniel Braaten har tidligere spilt for laget med lilla drakter. Han var i Toulouse mellom 2008 og 2013.

RBnett kommer tilbake med mer.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 14:58