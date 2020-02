Flensburg-målvakt Torbjørn Bergerud: – Champions League betyr ikke så mye som å vinne serien

Elverum tar imot «norsk-tyske» Flensburg i Håkons Hall lørdag. Den aller gjeveste håndballcupen betyr ikke like mye for det tyske storlaget.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Torbjørn Bergerud er kjent for å vise følelser på banen. Nå er han spent foran møtet med Elverum i Håkons Hall. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Mette Bugge Aftenposten

– Hos oss er det fullstappet når det er seriekamper, men ikke like stor interesse for Champions League, sier Flensburg-målvakt Torbjørn Bergerud.

Den norske landslagsspilleren fikk god kritikk da Norge tok EM-bronse i håndball i januar, og han er på lag med Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød i Flensburg. Riktignok skal ikke Rød spille, for han fikk et brudd i foten i siste mesterskap, men han kommer til Lillehammer der kampen spilles lørdag.

For Elverum betyr det mye å være med i det gode selskap, men Bergerud opplyser at i Tyskland er serien viktigere.

– Det er litt rart med tanke på hvordan vi er vokst opp i Norge med Champions League som det aller største. Da møter det ekstra mange tilskuere i hallen, sier Bergerud, som er spent på de norske supporterne.

– Det blir kult å prøve noe nytt som å spille i Håkons Hall. Kanskje har det norske publikumet litt imot oss? undrer han.

Fakta Champions League Mesterligaen i håndball for menn er den største og gjeveste av europacupene i håndball. Turneringen er for vinnerne av ligaene, samt de andre lagene med best resultater. 28 lag har innpass denne sesongen. FC Barcelona har vunnet flest ganger med ni titler. Nåværende mester er RK Vardar.

Skjoldet betyr mest

Ekspertkommentator Bent Svele i TV 2 kan bekrefte at det i tysk håndball gir en helt annen status å gå til topps i serien.

– Det er viktigst å vinne skjoldet, som Flensburg gjorde siste sesong. Bundesliga omtales som den råeste serien i verden og har høyere standing i klubben. Det kan også ha noe å si med tanke på oppslutningen at folk kjøper sesongkort til serien. Da blir det kanskje litt mye å gjøre det for Champions League i tillegg.

Ekspertkommentator Bent Svele (t.v.) har god oversikt i håndballen. Her i samtale med landslagstrener Christian Berge i siste EM. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Elverums motstandere har ikke hatt en like god sesong som året før. 2.-plass i serien etter Kiel og 5.-plass i Champions League.

– Flensburg har vært skadeskutt i år. Høyrekanten Lasse Svan er ute, og det er også Abelvik Rød. Høyresiden er svekket. Det er likevel ingen tvil om at Flensburg har et fantastisk håndballag, er Sveles mening.

Elverums Alexander Blonz vet også hva de norske spillerne i Flensburg er gode for. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Hvem er lurest?

For Bergerud og de andre norske blir det litt ekstra at de kjenner motstanderne så godt. Alexander Blonz var med til EM, mens Magnus Fredriksen lenge har vært i landslagsvarmen selv om det ikke ble EM-billett denne gangen. De «tyske» nordmennene har full oversikt over hvem de møter.

– Vi skal se video fra Elverums kamper på Lillehammer når vi kommer dit fredag, sier Magnus Abelvik Rød.

Han har vært hjemme i Oslo hos foreldrene den siste uken og treffer laget på hotellet. Deretter blir han med dem tilbake. Fortsatt går han med skinne, med den skal snart av.

Flensburg kommer også med Bosnia-Hercegovinas landslagsmålvakt Benjamin Buric. Bergerud har vært lite på banen etter EM.

– Jeg blir overrasket hvis jeg ikke får spille på Lillehammer, kommenterer Bergerud.

Det er Abelvik Rød enig i.

– Jeg tror Torbjørn åpner for oss mot Elverum, fordi han kjenner motstanderne så mye bedre enn Buric.

Elverum-Flensburg lørdag kl. 17.30, Viasat 4