Johaug smadret Bjørgen-rekord med suveren seier i Ski Tour

Therese Johaug holdt ikke igjen selv om hun kom til jaktstarten med et enormt forsprang. Pallen i Ski Tour ble helnorsk.

Therese Johaug var igjen helt overlegen da hun vant Ski Tour søndag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Det var ikke den mest spennende avslutningsetappen vi fikk servert fra kvinnenes Ski Tour.

Til det har Therese Johaug vært altfor overlegen den siste uken, med fire av fem etappeseire og en sterk sprint lørdag.

Det skilte hele 2.33 og 2.34 ned til lagvenninnene Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg på annen- og tredjeplass ut fra start, og mer skulle det bli.

Johaug økte ned til alle konkurrentene hele veien og vant suverent.

Med både seier på avslutningsetappen og sammenlagt i Ski Tour, slo Johaug rekorden i antall verdenscupseire i løpet av én sesong. Marit Bjørgens gamle rekord fra 2011/2012-sesongen var på 17 seire, mens Johaug nå står med 19 så langt denne sesongen.

– Oi, jøss. Det er morsomt det, virkelig. Det er ikke noe jeg går og tenker på. Men jeg har lyst til å vinne alle skirennene jeg stiller opp i, hvert fall på distanse, sa Johaug til NRK da hun ble gjort oppmerksom på rekorden.

Skidronningen har også vunnet alle de tre store tourene så langt denne sesongen. Hun vant også i Ruka i sesonginnledningen og Tour de Ski over nyttår.

– Jeg hadde bestemt meg i dag for å gå mitt eget løp og prøve å gå avslappet på ski og finne roen. Jeg kom fort inn i flyten og ville kjempe om bestetid i dag, sa Johaug.

Det eneste spenningsmomentet søndag var hvem av de nordmennene som fulgte bak, som skulle bli nummer to.

Etter å ha fulgt hverandre hele veien, var det til slutt Heidi Weng som var sterkest i spurten. Flugstad Østberg fulgte bak og gjorde at Norge tapetserte pallen sammenlagt i Ski Tour.

Gikk hardt ut

Selv om hun hadde to og et halvt minutt å gå på, var det ikke aktuelt for Therese Johaug å ta seg en søndagstur på 15 kilometer i Granåsen.

Hun økte allerede fra start til alle sine konkurrenter, selv om de aller fleste bak henne hadde en eller flere å gå sammen med.

Blant forfølgerne var duoen Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, som skulle kjempe om å bli nummer to sammenlagt.

Ut på andrerunden satte Johaug virkelig opp tempoet, og halvveis ut i rennet hadde avstanden ned til de to Østberg og Weng økt med nesten ett minutt.

Nærmeste utlending, Ebba Andersson, tapte også jevnt og trutt. Halvveis var avstanden ned til fjerdeplasserte Andersson over fem minutter.

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg kjempet om å bli nummer to i Ski Tour. Foto: Terje Pedersen

Spenning om de andre pallplassene

Det skulle mye til for at det ikke ble trippel norsk sammenlagt i Ski Tour, men hvem fordelingen på pallen var ikke gitt.

Weng og Østberg fulgte hverandre hele veien og ut fra hvor mye de tapte til Johaug underveis, så det ut som at begge to sparte seg til de siste kilometerne.

Dermed sto de to nordmennene for det lille spenningsmomentet søndag.

For foran tok Johaug seg helt ut, selv om hun strengt tatt ikke hadde trengt det. I mål hadde hun nesten doblet avstanden fra start og kunne ta imot jubelen fra et ganske så godt oppmøte på skistadion i Granåsen.

Jubel ble det også da Weng og Flugstad Østberg kom inn på stadion en stund etterpå. Weng var klart sterkest i spurten mot lagvenninnen og sikret en meget oppløftende annenplass i Ski Tour.

Østberg ble nummer tre, mens Ebba Andersson ble best utlending på en fjerdeplass – nesten seks minutter bak Johaug.