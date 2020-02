Johaug slår tilbake mot påstander om «skreddersydde» løyper

Therese Johaug (31) har vunnet fire av fire mulige renn i Ski Tour. Men at løypene er skapt for henne vil hun ikke høre snakk om.

Therese Johaug gikk nok en gang til topps i Ski Tour. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

MERÅKER/OSLO: Det var langt jevnere enn på lenge. Ingvild Flugstad Østberg kom med en durabel sluttspurt og var fire små sekunder bak Therese Johaug i mål på torsdagens 34 kilometer lang etappe.

Likevel kommer man seg ikke unna det faktum at Johaug nå har vunnet fire av fire mulige renn i den norsk-svenske nyvinningen Ski Tour. Og én av seierne kom attpåtil i en sprint, noe Johaug aldri har vunnet tidligere.

Det at til og med sprinten, som ble lagt til en bratt oppoverbakke, passet Johaug perfekt, får flere til å mene at arrangørene har skreddersydd løpsprogrammet etter Johaugs ferdigheter. Det ønsker ikke hovedpersonen selv å høre snakk om.

– Nå har jeg bevist i ganske mange skirenn jeg har gått før dette at jeg begynne å takle ganske mange forskjellige typer føre, løyper og forhold. At den er skreddersydd til meg ... Jeg vant jo Tour de Ski også, i tillegg til mange andre konkurranser, sier Johaug til Aftenposten.

Fakta Ski Tour sammenlagt 1. Therese Johaug 2. Ingvild Flugstad Østberg + 2.06 3. Heidi Weng + 2.39 4. Ebba Andersson + 4.15 5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen + 5.29 6. Jessica Diggins + 6.02 7. Teresa Stadlober + 6.40 8. Emma Ribom + 6.59 9. Rosie Brennan + 6.59 10. Ragnhild Haga + 7.04

Kritikk mot løpsprogrammet

En som er kritisk til løypeprofilene, er Expressens kommentator Tomas Pettersson.

«Alt passer fenomenet Johaug litt bedre enn alle andre akkurat nå. Alt utenom sprint. Men når et par genier i Åre får for seg å gjøre om en sprint til en klatrekonkurranse, er det bare for Therese å takke og bukke», skriver han.

– Det var en bra tanke at man skulle gå opp alpinbakken i Åre, men når man ser på resultatlisten, der Johaug har vunnet sin første sprint, blir det bare feil, sier Petterssons kollega i Expressen, Ludvig Holmberg.

– Det skulle vært en vanlig sprint for å skape litt mer spenning. Samtidig må jeg jo si at man ikke kan måle alt opp mot Johaug. Hun er jo unik, sier kommentator og pressekontakten til Charlotte Kalla, Torbjörn Nordvall.

Johaug mener at det har vært «fine konkurranser» for henne. Likevel er hun klar på at hun får for lite ære for å takle ulike typer renn.

– Jeg har utviklet meg på alle ulike typer løyper. Jeg føler ikke at jeg bare er en bakkeklatrer lenger. Jeg har tatt steg på andre områder også. At jeg hele tiden skal få stempelet som bakkeklatrer vil jeg ikke ha på meg lenger. Jeg beviser at jeg kan gå fort i alle slags løyper, sier hun.

Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug og Heidi Weng ble topp tre i torsdagens renn. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Passer henne veldig bra

Østberg kunne si seg fornøyd med annenplassen bak suverene Johaug. Hun bruker ikke mye energi på å analysere løypeprofilene i den ukes lange touren, men erkjenner at lagvenninnen har gode forutsetninger for å lykkes.

– Den må jo sies å passe henne veldig bra. Noe annet kan man ikke så når hun har vunnet fire av fire etapper så langt. Jeg blir overrasket om hun vinner klassisksprinten på lørdag også, men det hadde jo vært litt artig om hun bare vant alt, sier Østberg og ler.

– Vi har visst om løypene lenge. Hun har hatt denne touren som et stort mål. Det er et løp som passer henne veldig bra, legger hun til.

Svenske Kalla har ofte vært nødt til å se seg slått av Johaug. Det måtte hun også torsdag, men er uenig med sin landsmann Petterson om skreddersydde løyper.

– Jeg tror ikke arrangørene har hatt henne som mal, men mer sett at dette er et skiinteressert område. De har nok heller tenkt på hvordan de skal utnytte det på best mulig måte, sier Kalla.

Aftenposten har forelagt den svenske kritikken til Ski Tour-sjef Guri Hetland, men ikke fått svar.