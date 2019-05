Verdensmesteren: – Jeg har aldri hatt det så vondt i muskler og sener før

– Jeg har aldri hatt det så vondt i muskler og sener før, sier vestfoldingen, som sliter med en betennelse i venstre arm. Han har ikke rodd ordentlig på et par uker, men han har syklet mye på ergometersykkel.

– Jeg prøvde å teste litt på vannet for få dager siden, men det gikk dårlig, sier han.

Fikk skikkelig muskelsmerte

Den regjerende verdens- og europamesteren i singlesculler rodde på romaskin på Olympiatoppen for snart to uker siden. Dagen etter kjente han litt småtrøbbel i underarmen, men tenkte at det går over.

Derfor gjennomførte han en 21 km lang hardøkt på vannet. Det skulle han ikke ha gjort.

Siden den gangen har han gått på smertestillende og betennelsesdempende, men fremgangen har latt vente på seg.

– Jeg må ha én symptomfri dag før jeg tester meg igjen, og siden jeg nylig trodde det gikk bedre, prøvde jeg meg. Det var ingen god idé, fastslår 29-åringen.

Darko Vojinovic / AP / NTB scanpix

Mye trøbbel

Borch har hatt en rekke skader de siste årene. To av dem har ført til at han måtte avstå fra mesterskap. Siste gang var i EM 2017 på grunn av en operasjon i albuen. I EM 2011 var det sykdom som forårsaket at han ikke kunne stille til start.

Nå hadde han gledet seg til den første internasjonale konkurransen for norske roere denne sesongen. Norge sto over verdenscupåpningen i Bulgaria.

Han ville så gjerne gjennomføre et EM som året før.

Siden rolandslaget drar til Luzern i Sveits tirsdag, må han ta avgjørelsen sammen med sitt støtteapparat mandag.

Riktignok starter ikke EM før fredag, men Borch ønsker ikke å dra dit hvis armen kan bli verre.

– Det viktigste denne sesongen er VM til høsten, som også er OL-kvalifisering.

– Men det gikk jo bra i siste VM, da du hadde en kne som ikke var godt?

– Det stemmer. Det måtte tappes like før. Nå føler jeg det er kniven på strupen. Det betyr enten eller, sier mannen som tok VM-gull i bulgarske Plovdiv i fjor, og varmet opp med EM-gull et par måneder tidligere.

Meek, Tore / NTB scanpix

Venter til start

– Er det noen som takler slike hendelser er det Kjetil. Derfor holder vi hans muligheter åpne helt til start, sier landslagssjef Johan Flodin.

Han håper og tror at landslagsroeren kan være med, og han er ikke den eneste som har slitt.

– For oss er det tidlig på sesongen, vi har litt forkjølelse også. Vi får ta det som det kommer. Vi reiser til EM med noen roere som har litt problemer. Kjetil har hatt problemer med underarmen og fikk ny behandling lørdag. Situasjon er ikke ideell siden han ikke har fått rodd.