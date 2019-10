Kåringen er nok et bevis på hvor eminent Ødegaard var i september måned. Da scoret han Real Sociedads første mål i den knallsterke 2–0-seieren over Atlético Madrid. Drammenseren hadde også to målgivende pasninger i denne perioden.

Særlig assisten i 3–0-kampen mot Alavés fikk superlativene til å sitte løst. Den ble omtalt både som «briljant» og «magisk».

– Dette er en fantastisk nyhet for både Martin og norsk fotball. Vi har en spiller som er kåret til månedens spiller i kanskje verdens beste liga. Det er egentlig ganske vilt, sier landslagsassistent Per Joar Hansen.

Martin Ødegaard, September Player of the Month in #LaLigaSantander. 💙🏆



Congratulations, @martinio98! 🙌 — LaLiga (@LaLigaEN) October 4, 2019

– En makeløs bedrift

La Liga bekreftet Ødegaard som vinner av sesongens første kåring på Twitter fredag. Han var nominert sammen med Real Madrid-spiss Karim Benzema og Villarreal-spiller Gerard Moreno.

«Real Sociedad har fått en fin start på sesongen, og Ødegaard har spilt en sentral rolle med en rekke iøynefallende prestasjoner», står det når La Liga begrunner valget av Ødegaard og legger til:

«Hans blikk, driblinger og ballferdigheter har ført til at Ødegaard har vunnet fansens hjerter».

Den spanske toppdivisjonen har delt ut prisen for månedens spiller siden starten av 2013/14-sesongen. Antoine Griezmann har fått den oftest (seks ganger).

– Det var ikke mange som trodde på det da folk skrev om Martin og hans uforløste potensial. Det var mange som tvilte. Den reisen han har gjort, spesielt det siste året, står det stor respekt av. For norsk fotball, og jeg vil si idrett generelt, er det en makeløs bedrift, sier Per Joar Hansen.

Ødegaard har høstet ros helt siden sesongens første kamp. Etter syv serierunder topper han spillerbørsen til sportsavisen Marca, som er Spanias desidert mest leste avis.

Fakta: Martin Ødegaard Alder: 20 år (født 17. desember 1998) Klubb: Real Sociedad (på lån fra Real Madrid) Tidligere klubber: Strømsgodset, Heerenveen, Vitesse. A-landskamper/mål: 20/1 Real Sociedad denne sesongen: 7 kamper, 2 mål, 2 assists. Aktuell: Ble fredag kåret til månedens spiller i den spanske toppserien La Liga. (©NTB)

Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

Enda mer komplett

20-åringen er i Real Sociedad på utlån fra storklubben Real Madrid. Forrige sesong var han i nederlandske Vitesse.

– Martin har virkelig kommet til rett klubb. Nå får han spilt ut det han er bra på. Det viser igjen hvor viktig det er for unge spillere å velge rett klubb. Først Vitesse, som gjorde at han fikk et løft, så går han til Real Sociedad som har en klar plan med ham, sier Per Joar Hansen.

Ødegaard kom til Real Madrid fra Strømsgodset som 15-åring i januar 2015. Nå er han for alvor blitt den spilleren de liljehvite håpet han skulle bli.

Per Joar Hansen mener det er flere ting som forklarer Ødegaards markante oppsving det siste året.

– Han slår ikke lenger bare til nærmeste, men ser nå også tredjemannsbevegelse. Ikke minst er han blitt bedre på løp uten ball, og det er dette som har gjort at Martin er blitt en enda mer komplett spiller.

– Han har også en enda større løpskapasitet. I tillegg er han blitt en mann etter hvert. Kroppen har vokst seg til. Alt dette i sum har gjort at han er der han er nå, sier «Perry».

Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

Spania-trøkk

Ødegaard vil motta prisen foran egne fans etter Real Sociedads hjemmekamp mot Getafe søndag kveld. Baskerklubben ligger er nummer fem i La Liga og kun to poeng bak tabelltoppen.

Lørdag 12. oktober tar Norge imot Spania på Ullevaal stadion i EM-kvalifiseringen. Det er ventet stort medietrykk på Ødegaard under landslagssamlingen.

– Det tror jeg han vil takle bra. Martin har lært seg å håndtere sirkuset rundt seg på en voksen måte. Han lar seg ikke affisere av det som skjer rundt, og han tar ikke av selv om det kommer noen ekstra journalister fra Spania, mener Per Joar Hansen.