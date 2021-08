Fem snakkiser etter Mjøndalen-TIL: «14 sekunders magi»

Vi gir deg fem av temaene etter TILs viktige kamp på Østlandet.

JUBEL: Her har August Mikkelsen akkurat sendt TIL

MJØNDALEN-TIL 2–3

1) Årets så langt viktigste kamp

En kjapp titt på tabellen før kampstart gjør at du knapt trengte være rakettforsker for å forstå betydningen av dette oppgjøret. TIL hadde ikke vunnet på seks kamper, og var desperate etter positive resultater. På kvalikplass, to poeng bak Mjøndalen, var situasjonen kritisk.

Og kampen startet rolig og litt nølende, med TIL som mest ballførende.

Åtte minutter og seksten sekunder var spilt da Kent-Are Antonsen gikk på løp inn bak Mjøndalens forsvar, fikk en lang ball og headet inn til Moses Ebiye. Headingen gikk utenfor, men en stor mulighet som burde vært utnyttet bedre.

2) Tomas Totland

Etter Ebiyes sjanse skjedde det ikke all verden, inntil klokka akkurat hadde passert 22 minutter. Et TIL-brudd på midten gjorde at Mjøndalen ikke var organisert godt nok, og det utnyttet Gutan. Fire-fem kjappe pasninger i ren klikk-klakkstil endte med at Eric Kitolano fant Tomas Totland alene inne i 16-meteren på løp fra høyresiden. Han satt den sikkert i mål bak Sousha Makani. Sitt fjerde for sesongen, og lettelsen var til å ta og føle på blant TIL-spillerne som jublet sammen nede til venstre for Makanis mål.

Drøye 10 minutter etter ledermålet burde TIL doblet ledelsen. Lasse Nilsen kom fri på venstresiden, men innlegget gikk akkurat utenfor Moses Ebiyes rekkevidde.

3) 14 sekunders magi

Mjøndalen byttet inn Christian Gauseth etter pause i et ledd for å snu kampen. Det preget TIL-spillerne minimalt – i hvert fall det første minuttet.

For målet de leverte i starten av andre omgang var pur klasse, ren kunst. Anders Jenssen ga ballen til målvakt Jacob Karlstrøm inne på femmeteren. TIL-keeperen dro på seg press, og en mindre rutinert keeper kunne tabbet seg ut der og da. I stedet fant han Lasse Nilsen ute på TILs venstreside. Han lobbet ballen videre til Kitolano som hadde all verdens tid til å løpe forover. Oppe ved Mjøndalens 16-meter slo han ballen til siden mot Mikkelsen, som tok imot ballen og skjøt den i keeperens venstre hjørne.

Et drømmemål som tok 14 sekunder fra Karlstrøms avlevering til den lå i nettet.

4) Marerittminuttene

Den tidlige scoringen av Gutan etter pause gjorde at hjemmelaget våknet. Sjanse på sjanse ble produsert, og det var ikke ufortjent at Nikolas Walstad til slutt reduserte i det 59. minutt etter en corner.

Og bare fem minutter senere kriget Mjøndalens nyinnkjøpte spiss Kent Håvard Eriksen ballen inn fra kort hold i duell med Anders Jenssen. Alt virket for enkelt, som vi har sett det tidligere i år, når TIL har sluppet inn mål. Gutan styrte kampen, men glapp ledelsen.

5) Anders Jenssen

Umiddelbart etter Mjøndalens utlikning kom Runar Espejord inn for Ebiye. Espejord fikk sine første minutter i Eliteserien siden i starten av mai da han måtte gå av etter bare 30 minutter mot Glimt på Aspmyra. Siden den gang har Espejords låneavtale fra Heerenveen blitt forlenget ut sesongen.

Alt dette var vann under brua i det han løp inn på banen for å forsøke å ta tilbake TIL-ledelsen som hadde blitt tatt fra dem på noen få minutter. Uten at han klarte det.

Nykommeren Christophe Psyche fikk TIL-debuten sin med fire minutter igjen av ordinær tid.

Men alt handlet til slutt om Anders Jenssen som på overtid headet inn 3–2 på pasning fra Sakarias Opsahl. Jubelscenene som fulgte må nesten sees for å forstå hvor mye dette betydde, både for spillerne, men også supporterne som sto rett ved.

Målet ga TIL tre utrolig viktige poeng i bunnstriden, og sørget for den første seieren på seks kamper.