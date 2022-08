Bjørnar Tollaksen Nilsen-dobbel for Randaberg

Bjørnar Tollaksen Nilsen ledet an med to av målene i 6-0-seieren over Finnøy i G16 3. divisjon tirsdag. Det var Randabergs åttende strake seier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden