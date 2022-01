Utøvaranes pris til Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen blei stemt fram blant toppidrettsutøvarane, og fekk utøvarane sin pris under idrettsgallaen.

Etter ein enorm 2021-sesong, toppa med OL-gull og olympisk rekord i Tokyo, blei Jakob Ingebrigtsen av om lag 250 toppidrettsutøvarar stemt fram som vinnar av utøvaranes pris under idrettsgallaen.

– Eg må takke alle utøvarane som har stemt på meg. Det er ein gjev pris å vinne sidan utøvarane sjølve stemmer fram vinnaren, sa Jakob Ingebrigtsen på videolink frå Spania.

Han er for tida i gong med sesongoppkøyringa på treningsleir i Sierra Nevada, og kunne difor ikkje vere til stades under utdelinga i Oslo spektrum.

Lise Klaveness og Bjørn Einar Romøren delte ut prisen, og sa i grunngjevinga at Jakob har inspirert og vist at det er mogleg for norske utøvarar å nå den absolutte verdstoppen.

I 2021 tok Ingebrigtsen OL-gull på 1500 meter i Tokyo og sette ny olympisk rekord med tida 3.28,32. Han blei også europameister både på 1500 meter innandørs og under EM i terrengløp.

– Det er mange eg må takke for prestasjonane i 2021. Først og fremst trenar og far Gjert, samt mine treningkameratar Henrik og Filip, sa Jakob, som også takka det norske folk som har heia på utøvarne i eit annleis idrettsår.

Fleire lokale nominert

Årets idrettsgalla er som i fjor prega av koronarestriksjonar, men fleire av landets beste utøvarar er til stades under prisutdelinga i Oslo spektrum. Fleire lokale er å finne blant årets nominerte.

Verdsstjernene Erling Braut Haaland og Jakob Ingebrigtsen er begge nominert i fleire kategoriar.

Thorir Hergeirsson og Gjert Ingebrigtsen var nominert til årets trenar, men nådde ikkje heilt opp. Karsten Warholms trenar Leif-Olav Alnes vann prisen.

Tor Helge Skretting frå Sola Cyckleklubb var nominert til årets ildsjel, som ein eigen jury kåra vinnaren av.

Dei fleste prisane står juryen for. I juryen sitt Tore Øvrebø (juryleiar), Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

Årets namn stemmast fram av publikum, medan prisane årets heiderspris og årets førebilete kårar juryen utan nominerte. Utøvaranes pris stemmast fram av toppidrettsutøvarane sjølve.

Sjå alle prisvinnarar og nominerte her:

Årets kvinnelege parautøvar:

Aida Dahlen, bordtennis

Ann Cathrin Lübbe, ryttersport

Vilde Nilsen, langrenn

Helle Sofie Sagøy, badminton

Birgit Skarstein, roing

Vinnar: Birgit Skarstein, roing

Årets trenar:

Leif Olav Alnes, friidrett

Johan Flodin, roing

Thorir Hergeirsson, handball

Gjert Ingebrigtsen, friidrett

Kåre Mol, volleyball

Patrick Oberegger, skiskyting

Arild Tveiten, triatlon

Vinnar: Leif Olav Alnes, friidrett

Gjert Ingebrigtsen har trena sønene sine til å bli blant verdas beste mellomdistanseløparar.

Årets lag:

Bodø/Glimt, fotball

Handballjentene, handball

Sandvolleyballandslaget Mol/Sørum, volleyball

Vipers Kristiansand, handball

49er FX (Næss/Rønningen), segling

Vinnar: Sandvolleyballandslaget Mol/Sørum, volleyball

Utøvaranes pris:

Toppidrettsutøvarane nominerte og stemte sjølv. Om lag 250 utøvarar stemte fram Jakob Ingebrigtsen som vinnar.

Årets mannlege parautøvar:

Jens Lasse Dokkan, ryttersport

Salum Ageze Kashafali, friidrett

Jesper Saltvik Pedersen, alpint

Tommy Urhaug, bordtennis

Vinnar: Salum Ageze Kashafali, friidrett

Årets førebilete:

Beachhandballjentene.

Årets ildsjel (eigen jury):

Terje Redtrøen (Tylldal)

Vera Schnabel (Bodø Bokseklubb)

Tor Helge Skretting (Sola Cyckleklubb)

Vinnar: Terje Redtrøen (Tylldal)

Tor Helge Skretting har vore ei sentral drivkraft for å få etablert Norges første innandørs velodrom på Sola.

Årets kvinnelege idrettsutøvar:

Jeanette Hegg Duestad, skyting

Tiril Kampenhaug Eckhoff, skiskyting

Karoline Bjerkeli Grøvdal, friidrett

Caroline Graham Hansen, fotball

Gyda Westvold Hansen, kombinert

Therese Johaug, langrenn

Solfrid Koanda, vektløfting

Maren Lundby, skihopp

Ragne Wiklund, skøyter

Vinnar: Therese Johaug, langrenn

Årets gjennombrot:

Harald Østberg Amundsen, langrenn

Lucas Braathen, alpint

Halvor Egner Granerud, skihopp

Gyda Westvold Hansen, kombinert

Sturla Holm Lægreid, skiskyting

Oskar Marvik, bryting

Ragne Wiklund, skøyter

Vinnar: Sturla Holm Lægreid, skiskyting

Årets mannlege idrettsutøvar:

Kristian Blummenfelt, triatlon

Kjetil Borch, roing

Erling Braut Haaland, fotball

Eivind Henriksen, friidrett

Viktor Hovland, golf

Jakob Ingebrigtsen, friidrett

Johannes Høsflot Klæbo, langrenn

Sturla Holm Lægreid, skiskyting

Jarl Magnus Riiber, kombinert

Casper Ruud, tennis

Sebastian Foss Solevåg, alpint

Karsten Warholm, friidrett

Vinnar: Karsten Warholm, friidrett

Erling Braut Haaland var nominert til både årets mannlege idrettsutøvar og årets namn.

Årets hederspris:

Juryen tildeler og begrunner, ingen nominerast.

Årets namn (stemmast fram av publikum).

Dette er de seks finalistane:

Jakob Ingebrigtsen

Karsten Warholm

Maren Lundby

Viktor Hovland

Kristian Blummenfelt

Erling Braut Haaland