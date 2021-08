Mendy suspendert – siktet for fire voldtekter

Manchester City-spilleren Benjamin Mendy (27) er siktet for fire voldtekter og ett seksuelt overgrep. Klubben har suspendert franskmannen.

SUSPENDERT: Benjamin Mendy er suspendert av Manchester City.

Den engelske og walisiske påtalemyndigheten, Crown Prosecution Service, skriver i en melding på sine nettsider at Mendy er siktet for voldtektene og det seksuelle overgrepet. De skriver videre at hendelsene skal ha skjedd i Cheshire, et område sør for Manchester, fra oktober 2020 til august 2021.

Påtalemyndigheten skriver at det er tre fornærmede i saken, alle over 16 år.

Mendy er nå varetektsfengslet og vil forbli det frem til han skal møte i politidomstolen i Chester fredag.

Manchester City skriver i en pressemelding torsdag ettermiddag at Benjamin Mendy er suspendert som følge av etterforskningen mot ham.

Klubben skriver videre at de ikke kan kommentere noe før den rettslige prosessen er over.

Mendy, som spiller venstreback, startet Manchester Citys første kamp for sesongen, borte mot Tottenham.