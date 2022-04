Woods gjør comeback i US Masters: Tror på seier

Golfens superstjerne Tiger Woods (46) er tilbake. Tirsdag annonserte han at han spiller Masters-turneringen på den legendariske Augusta-banen denne uken.

fullskjerm neste TIGERFEBER: Når Tiger Woods er tilbake blir det golfhysteri. Slik så det ut under hans første treningsrunde mandag. 1 av 2 Foto: TNS / SipaUSA

– Slik det føles akkurat nå, kommer jeg til å spille, sier Woods på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det har vært voldsomt hysteri rundt Woods de siste dagene, og flere tusen tilskuere har møtt frem for å se treningsrundene hans på Augusta-banen der Masters-turneringen starter førstkommende torsdag.

– Jeg skal gå ni nye hull i morgen. Rehabiliteringen har vært bra, og jeg har gledet meg over hvordan jeg har gjort fremskritt hver dag, sier Woods som skadet seg stygt i en bilulykke for et drøyt år siden.

Går for seieren

På spørsmål om han tror han kan vinne turneringen svarer Woods lynkjapt med to ord som setter full fyr på golfverdenen: «I do».

Han begrunner det slik:

– Jeg kan slå ballen helt fint. Jeg har ingen bekymringer når det gjelder hva jeg kan gjøre golfteknisk. Det å gå er den vanskelige delen, sier 46-åringen som sliter med hevelser i bena etter timer ute på banen.

– Jeg føler at jeg fortsatt kan konkurrere på høyeste nivå, og at jeg fortsatt kan vinne.

– Dere kjenner meg såpass godt. Jeg stiller ikke opp i en konkurranse uten at jeg tror jeg kan vinne. Det er holdningen jeg alltid har hatt. Det kommer en dag der jeg ikke kan det, og jeg kommer til å vite når det er, legger han til.

ENORM INTERESSE: Tiger Woods avbildet på mandagens treningsrunde på Augusta-banen.

Sist Woods vant en turnering var nettopp Masters-turneringen i 2019. Da hadde han også slitt i lang tid med opptrening. Superstjernen har hatt store skadeproblemer i mange år, og han har også hatt en rekke problemer utenfor golfbanen.

46-åringen regnes for å være en av de beste golfspillerne gjennom tidene, og han står med hele 15 major-titler i karrieren. Det er 25 år siden han spilte US Masters for første gang.

– Jeg har tilbrakt litt tid med ham og spillet sitter. Han slår bra, chipper bra, og ser skarp ut. Det er den fysiske belastningen ved å gå 72 hull her denne uken som er usikkerheten, men golfspillet har han inne, sa stjernekollega Rory McIlroy før det ble kjent om Woods ville gjøre comeback denne uken eller ikke.

– Om jeg blir overrasket over at han stiller? Nei, jeg blir ikke overrasket av noe han gjør lenger, la McIlroy til.

Tiger Woods står med 109 triumfer på profesjonelt nivå. Han har vært verdensener i alt 683 uker og var det senest i oktober 2010. Han deler rekorden på 82 seirer på PGA-touren med Sam Snead, som vant sin første i 1936 og sin siste i 1965.

Vinneren av US Masters får den berømte grønne jakken og en premie på rundt 17 millioner kroner. Viktor Hovland, for øyeblikket rangert som nummer fire i verden, skal også delta i storturneringen.