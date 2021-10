Dødballgenistrek og «Moi»-dobbel sendte Norge ett steg nærmere VM

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge - Montenegro 2–0) For andre kamp på rad scoret Norge på en dødball – og denne gangen traff Mohamed Elyounoussi mellom stengene.

– Det er ekstra deilig å gjøre det foran et fullsatt Ullevaal og kunne gi dem noe å juble for, sier Elyounoussi til TV 2.

Ståle Solbakkens grep med å hente inn dødballeksperten Bernardo Cueva før landslagssamlingen må kunne kalles en suksess.

Kristian Thorstvedt berget ett poeng mot Tyrkia etter en kort corner med påfølgende innlegg og stuss. Oppskriften var nøyaktig den samme da Jens Petter Hauge maste til seg ballen fra Martin Ødegaard.

Han dyttet den videre til Marcus Holmgren Pedersen, som løftet ballen mot bakre stolpe. Stefan Strandberg var knallsterk på bakre stolpe og headet den inn i feltet igjen. Mohamed Elyounoussi headet utenfor da han fikk sjansen på overtid mot Tyrkia, men mot Montenegro stupte han frem og headet ballen i nettet.

På overtid fastsatte samme man sluttresultatet til 2–0 med et nydelig skudd fra like utenfor 16-meteren.

– Vi vinner fortjent i dag. Vi skulle gjerne vunnet i Tyrkia, men det var deilig å kunne gjøre opp for meg i dag, sier Elyounoussi til TV 2.

– Det ble kaotisk i andre omgang. Jeg synes vi begynner kampen veldig bra, første 25–30. Så senker vi oss litt og den andre omgangen ... Vi spiller ikke bra, men vi forsvarer oss veldig, veldig bra. Vi slipper nesten ikke til noen sjanser, sier Stefan Strandberg til TV 2.

Det var skuffelse å spore hos Montenegro etter kampen.

– 2–0 er ikke et resultat som reflekterer det som skjedde på banen. Etter disse to kampene mot Norge, så er den eneste logiske forklaringen at vi har en psykologisk problem, for vi spilte den første omgangen her og den første omgangen i Montenegro som om vi ikke var til stede ute på banen. I den andre omgangen var vi det beste laget. Det virker som om vi venter på at de skal score, og så starter vi å spille, mener Montenegro-trener Miodrag Radulovic.

Det åpnet litt rufsete for Norge. Slurvete mottak og pasningsfeil gjorde at Ståle Solbakken var tydelig oppgitt ved et par anledninger. Han brølte så alle de om lag 25 000 tilskuerne kunne lese Norges mest brukte banneord på leppene hans da Holmgren Pedersen mistet ballen under foten og til innkast.

Midtstopperbautaen Stefan Strandberg ga også Mats Møller Dæhli klar beskjed da han rotet bort ballen minuttet tidligere, men det var nettopp Dæhli og Holmgren Pedersen som skapte Norges første sjanse på egen hånd.

Dæhlis avslutning med venstrefoten ble reddet av Montenegros målvakt, men en corner ble til en corner til – og Norge tok ledelsen 1-0 på sin andre sjanse i kampen.

Det kom selvsagt på en dødball, slik det gjorde mot Tyrkia. Den meksikanske dødballeksperten Bernardo Cueva har vist seg vel verdt pengene for Norges Fotballforbund.

I andre omgang ga et litt smånervøst Norge-lag ga fra seg litt av initiativet. Mohamed Elyounoussi var nære på et innlegg, Mats Møller Dæhli hadde en brukbar avslutning, men også montegrinerne holdt på å komme seg til en enorm mulighet.

Ståle Solbakken kastet på Fredrik Aursnes for Jens Petter Hauge allerede i pausen, og fulgte opp med å gi Dennis Tørset Johnsen A-landslagsdebuten da han kom inn sammen som Veton Berisha.

Nervøsiteten både på banen og tribunen steg i takt med at klokken tikket mot 90 minutter. Snaut ti minutter før full tid valgte Solbakken å erstatte kaptein Martin Ødegaard med midtstopper Stian Gregersen.

Norge la om til fem bak – ledelsen skulle forsvares.

Slik er stillingen i Norges gruppe nå. Norge har igjen Latvia (h) og Nederland (b), mens Tyrkia skal møte Montenegro (b) og Gibraltar (h). Nederland har igjen Montenegro (b) i tillegg til Norge (h).

Uvitende om at Latvia stadig holdt Tyrkia til uavgjort på Daugava Stadium i Riga – etter første å ha tatt ledelsen – kriget stoppertrioen med Gregersen, Strandberg og Hanche-Olsen vekk ball etter ball.

Sistnevnte ble skadet da han kastet seg heroisk inn i en duell og ble erstattet av Ruben Gabrielsen to minutter før full tid.

Et tilnærmet fullsatt Ullevaal Stadion bar det norske laget frem med taktfaste rop og et lyshav fra lommelykten på telefonene.

Jubelen steg i taket da Marko Vesovic gestikulerte på seg sitt andre gule kort på overtid – og enda mer da Mohamed Elyounoussi banket inn sitt andre mål for kvelden.

Syv minutter på overtid fikk Tyrkia straffe i Riga. I kampens 99. minutt sikret Burak Yilmaz seieren – og det som kunne vært et stort steg nærmere VM ble isteden et lite for Norge.