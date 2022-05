Kopervik/Avaldsnes AT rotet bort seieren

Havdur lå under 0-1, men klarte 1-1 mot Kopervik/Avaldsnes AT etter en sen utligning i 3. divisjon, Rogaland søndag. Kopervik/Avaldsnes AT har ikke vunnet noen kamper så langt i år.

