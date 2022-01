Djokovic-høring: Strid om antivaksineholdninger vil spre seg

Visumsagaen rundt Novak Djokovic skal avgjøres søndag etter drøye fem timer høring i Melbourne.

TIL RETTEN: Novak Djokovic ble kjørt fra karantenehotellet Park Hotel til den føderale retten for en høring like før midnatt natt til søndag norsk tid.

Klokken 0930 lokal tid i Melbourne, klokken 2330 norsk tid lørdag, startet høringen med Novak Djokovic i den føderale retten i Melbourne.

Nå begynner det å haste med en avgjørelse dersom serberen skal spille Australian Open. Årets første Grand Slam starter kommende mandag. Natt til søndag norsk tid, under 24 timer før turneringen starter forelå det enda ikke noen spilleplan for åpningsdagen.

Etter over fem timer ble retten hevet. En endelig dom er ventet senere søndag, ifølge Sydney Morning Herald.

Det var tre dommere til stede under høringen: Allsop, Besanko og O’Callaghan, melder den føderale domstolen selv på Twitter. Høringen ble streamet fra rettslokalet på YouTube på kanalen til «The Federal Court of Australia».

Advokat Nick Wood snakket på vegne av Djokovic. Han refererte til imigrasjonsministers Alex Hawke, som før høringen har uttrykt frykt for antivaksine-holdninger vil spre seg dersom han lar tennisspilleren få bli.

Strid om vaksinestandpunkt

– Vi går ut i fra at ministeren ikke har reflektert over hva som kan skje ved en annen utgang: At hans visum blir kansellert, og karrieren får en stopper. Det er ganske åpenbart at dét kan føre til antivaksine-holdninger.

Advokaten pekte også på at det ikke har vært noen demonstrasjoner mot vaksine på noen av turneringene Djokovic har vært med på.

Advokaten mener også at den føderale regjeringen ikke har gjort noe for å finne ut hvilken holdning Djokovic har til vaksine i dag, og mener regjeringen har tatt utgangspunkt i en to år gammel BBC-artikkel.

Regjeringen mener Djokovic kunne brukt muligheten i høringen til å klart fortelle hvor han står, men det har han ifølge regjeringen ikke gjort.

– Det kunne han åpenbart. Og han kunne gitt klarhet i saken, dersom det var noe som skulle presiseres eller rettes. Det gjorde han ikke, og det får viktige konsekvenser, sa Stephen Lloyd, regjeringens advokat i saken.

Han avviste også motpartens teori om at det kan bli demonstrasjoner mot vaksine dersom Djokovic kastes ut. Det overordnede prinsippet for imigransjonsministeren er ifølge Lloyd å unngå at vanlige folk følger Djokovics eksempel.

Djokovic har ikke tatt coronavaksine. 34-åringen ankom retten etter at han ble fraktet i bil fra karantenehotellet til rettslokalene i Melbourne.

Djokovic måtte tilbake i varetekt da høringen ble utsatt fredag.

immigrasjonsminster Alex Hawke har uttrykt bekymring for at andre skal ta etter verdenseneren i tennis.

– Hans oppførsel kan bidra til å oppmuntre eller påvirke andre til å gjøre som han gjør, og unngå å etterkomme pålegg etter en positiv coronatest, som i seg selv kan føre til videre spredning, sier Hawke.

Djokovic har vunnet Australian Open ni ganger.

Saken har skapt enorm oppmerksomhet hvor tenniskolleger, statsministere og andre ministere har uttalt seg.

Novak Djokovic landet i Australia 5. januar.