Hjemmeseier for Kåsen 2 over Bryne 2

Bryne 2 startet sesongen med 1-6-tap mot Kåsen 2 i G13 2. divisjon, rogaland - avdeling 4 søndag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter kun tre minutter tok Kåsen 2 ledelsen ved spiller nummer elleve, og Kåsen 2s nummer elleve fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter før sidebytte. Kåsen 2 rykket ytterligere i fra da nummer 22 økte ledelsen fire minutter senere.

Var suverene i andre omgang

Elias Espevik Skimmeland la på til 4-0 for Kåsen 2 åtte minutter ut i andre omgang. Bryne 2 var uheldig å laget selvmål etter 65 minutters spill. Morten Thu Grannes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Kåsen 2, og spiller nummer 14 økte til 6-1 for vertene like etterpå.

Topper tabellen

I neste runde skal Kåsen 2 møte Bjerkreim, mens Bryne 2 møter Undheim.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.