McLaren vant kampen om Formel 1-talentet Oscar Piastri

McLaren-teamet vant fram mot Alpine i kampen om Formel 1-talentet Oscar Piastri (21). Samtidig annonserer de at Piastri blir makker med Lando Norris (22) fra 2023-sesongen.

FORMEL 1-TALENT: Oscar Piastri er her fotografert på Silverstone-banen i juli.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det var i begynnelsen av august at Formel 1-teamet Alpine publiserte at Oscar Piastri skal erstatte Fernando Alonso (41) neste sesong.

Men Piastri sendte umiddelbart ut en melding om at han ikke vil kjøre for Alpine i 2023:

– Jeg forstår at Alpine, uten min godkjenning, har sendt ut en pressemelding om at jeg skal kjøre for dem neste år. Dette er galt, og jeg har ikke signert noen kontrakt med Alpine for 2023. Jeg kommer ikke til å kjøre for Alpine neste år.

Nå har det internasjonale bilsportforbundet (FIA) bestemt at kontrakten McLaren har med Piastri er gjeldende og han skal representere dem fra 2023-sesongen.

– Jeg er ekstremt spent i forkant av min Formel 1-debut for et så prestisjetungt lag og jeg er veldig takknemlig for muligheten jeg har fått, sier Piastri – som med det erstatter Daniel Ricciardo i McLaren.

Sist uke ble det bekreftet at Ricciardo er ferdig McLaren.

Alpine-teamet godtok i første omgang ikke at Piastri skulle til McLaren, og har brakt saken inn for det som på godt norsk heter «Contract Recognition Board» i det internasjonale bilsportforbundet. De skulle vurdere hva kontrakten mellom Piastri og Alpine sier.

Piastri har vært en del av Alpines akademi i fire år. Det betyr at teamet har brukt mye penger på å utvikle ham som formel-fører. En dom i dette organet er ikke mulig å anke, ifølge den såkalte Concorde-avtalen.

Dommen kan få følger i hele førerkabalen. Sky og L’Equipe melder at den franske AlphaTauri-føreren Pierre Gasly skal være Alpines førstevalg. I så fall må han kjøpes ut av kontrakten med Red Bull-systemet.

Dette er en relativt enestående sak i Formel 1-sirkuset. På 1990-tallet kjempet både Jordan og Benetton om Michael Schumacher, og i 2015 var det kontraktsrot i Sauber-teamet i 2015 der Giedo van der Garde og svenske Marcus Ericsson var involvert.