Etter EM kom knekken: – Ingenting gikk som det skulle

Resultantene uteble fullstendig for Narve Gilje Nordås denne sesongen. Hvorfor er det ikke et enkelt svar på, men løperen fra Voll gir seg ikke før han har funnet ut av én ting.

2022-sesongen var over etter EM i München, sier Narve Gilje Nordås, her avbildet ved Gisketjernet. De siste ukene har jærbuen tilbakelagt litt færre kilometer ukentlig, sammenliknet med de vanlige 180 kilometerne. – Jeg har bare trent én gang til dagen nå, og rundt 130 kilometer i uka. En mister mye form på det skal jeg si deg, men jeg kommer fort tilbake også.

– På en 1500 meter er det som om du vrenger lungene. 5000 meter er enda verre. Det blir ubehagelig veldig tidlig, og blir bare verre og verre. Det er definitivt det som gjør vondest, sier Narve Gilje Nordås.

Å kunne lide seg gjennom denne smerten er en av forutsetningen for å kunne hevde seg i toppen i konkurranser.

8500 kilometer årlig med løping er forutsetningen bare for å havne i et startfelt i toppen.

Men «toppen» er et relativt begrep.

For selv om det kun er tre brødre fra Sandnes som skiller Gilje Nordås fra å ha tidenes beste tid på 1500 meter i Norge, er det ikke dette jærbuen definerer som «toppen».

Heller ikke en 22. plass i OL på 1500 meter, eller en 24. plass i VM på 5000 meter.

Ambisjonene er langt høyere, og sesongen sett med hans øyne er derfor langt under pari, og hva han selv hadde forventet.

– Jeg sa før sesongen at jeg skulle til VM-finale på 5000 meter, springe 5000 meter på 13.05, 1500 meter på 3,35 og 3000 meter på 7,35.

– Ingenting gikk som det skulle gå.

Så hvorfor fortsette?

– Ble aldri bedre

Gilje Nordås forteller at en på hans nivå kan være strålende fornøyd hvis han forbedrer en 5000 meter-tid med 5–10 sekund på ett år.

Jærbuen har i 2022 forbedret sin 5000 meter-tid med åtte tideler. Hans beste konkurranse i år, kom i sesongens første løp på 1500 meter.

– Da løp jeg på 3.36. Det var dagen etter at jeg hadde levert bacheloren og stresset med den. Da tenkte jeg at hvis dette er bunnivået, så kan det bli bra.

– Men så ble det aldri bedre.

Årsaken til det er sammensatt, forklarer han, men han har levert for dårlig fysisk og mentalt når det virkelig har gjeldt.

Til tross for lite skader og sykdom - unntaket er korona, har han knapt forbedret seg på de ulike parametrene som styrke, fart og utholdenhet.

– Hvordan forholder du deg til det?

– Jeg har aldri slitt med motivasjonen, men den fikk seg en knekk etter EM. Jeg liker å jobbe hardt, men jeg liker også å få igjen for det.

– Kommer ikke til å angre på løpingen

Hvis det skulle være noen tvil: Gilje Nordås legger ikke opp. Ikke med det første i hvert fall.

– 2024 er OL-sesong, og det har alltid vært et «make it or break it». Går det ikke slik jeg ønsker da, står jeg forhåpentligvis likevel med en master i hånda og en ny karrieremulighet. Før virket akkurat det veldig fjernt, men det er det ikke nå - studiet er interessant og spennende. Men får jeg resultatene som jeg ønsker, så er det ingen grunn til å gi seg.

– Hva definerer du som «make it»?

– Det er jo OL og EM den sesongen.

– Og NM i Sandnes! Målet er å kunne ta en medalje i EM og å kvalifisere meg til finalen i OL, og ikke minst være konkurransedyktig i finalen. Er jeg ikke det, så er det det samme som i år og i fjor. Da er det ikke noe vits i å fortsette, med tanke på det økonomiske og motivasjon. Da har jeg nådd toppen og mitt nivå, og det er det.

Han mener at han er god for betydelig bedre tider enn det han har prestert denne sesongen, men tar samtidig ikke for gitt at han har nådd sitt tak.

– Jeg kommer ikke til å angre på løpingen uansett. Jeg kommer til å fortsette å springe hver dag når jeg legger opp, noe annet er ikke aktuelt.

Narve Gilje Nordås er ikke 100 prosent sikker på at utdanningen ikke går utover satsingen. - Jeg føler ikke at det koster noe, men det kan hende det er en skjult energityv. Det beste løpet mitt i fjor, kom for eksempel dagen etter at jeg hadde levert bacheloren.

Ikke aktuelt å ofre studiene

Gilje Nordås nærmer seg etter hvert en mastergrad i datateknologi. Han bor fremdeles i barndomshjemmet - det er han helt nødt til hvis pengene skal strekke til.

– Jeg studerte hundre prosent i fjor, og det kommer jeg til å gjøre i år. Jeg er ikke villig til å ofre det - det er ikke gitt at jeg kan leve av løpingen noen gang.

Strengt tatt er det så vidt det går an å leve av i dag.

Uten topplasseringer i de gjeveste konkurransene, blir det ikke store inntektene.

Finansieringen til satsingen kommer først og fremst i form av støtte fra Idrettsforbundet og sponsorer, men dette går rett ut igjen til reiser og andre konkurranseforberedende tiltak.

– Det er ingenting å leve av, og jeg blir ikke rik på dette. Jeg bor hjemme som 24-åring, og derfor går det i null. Skulle jeg klart meg selv med husleie og slike ting, hadde jeg fort gått noen hundretusen kroner i minus.

– Er penger en motivasjon for deg?

– Nei, absolutt ikke. Men for å legge ned de forberedelsene en ønsker, så trenger en dessverre en del penger. Tre uker i St. Moritz koster fort 60.000–70.000 kroner. Det er helt hinsides.

Derfor gidder han

Med de faktaene på bordet, blir det da naturlig å spørre; hvorfor gidde? For Gilje Nordås legger ikke skjul på at løpekarrieren har inneholdt nok av nedturer.

Han er også, som mange av konkurrentene, redd for smerten han skal gjennom i forbindelse med løp og har tidvis slitt med å finne gleden med konkurranser.

– Akkurat hvorfor det har vært slik, må jeg finne ut av.

Til syvende og sist, er årsaken til at han fortsetter å løpe denne:

– Jeg tror ikke jeg har nådd toppen.

– Det er lett å sette høye mål. Hvor realistiske de er, er vanskelige å vite, men jeg kommer ikke til å vike fra dem. Jeg har store drømmer og ambisjoner.

Han forteller at flere hevder at han ikke satser skikkelig på grunn av studiene. Studiene har også vært gjenstand for diskusjon mellom Gjert Ingebrigtsen og ham, men han sier at treneren har forståelse for at han velger som han gjør.

Men, det betyr også at han i større grad må ta ansvar for resultatene sine selv.

– Det er ingen andre reelle trenerkandidater i i Norge for meg.

Minimal kontakt med brødrene Ingebrigtsen

Gilje Nordås har som kjent vært en del av Team Ingebrigtsen, både før og etter at Gjert sluttet å fungere som trener for sønnene. Kontakten med Jakob, Filip og Henrik er minimal i dag.

– Vi har ikke snakket sammen på rundt et halvt år, så det er vanskelig å si hvordan forholdet mellom oss er.

– Treningen er heldigvis ikke dårligere på grunn av det. Det var greit å trene sammen som et team, men Jakob var jo på et eget nivå, så vi andre fikk sjeldent noe igjen av å trene med ham. Å følge ham på intervaller er sjanseløst. I praksis har det dermed ingenting å si.

– Klarer du noen gang å se prestasjonene dine i perspektiv, med tanke på at det strengt tatt kun er brødrene Ingebrigtsen som er bedre enn deg på 1500 meter?

– Kanskje på sikt, men ikke før jeg legger opp. Foreløpig kan jeg ikke se tilbake på noen ting.