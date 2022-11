Thorisdottir boikotter Qatar-VM

Landslagsspiller Maria Thorisdottir har ikke noe til overs for herrenes fotball-VM som starter søndag. Flere av lagkameratene er også lite interessert.

Maria Thorisdottir kommer ikke til å følge med på fotball-VM i førjulstida. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB-Lars Eide

– Nei, er det korte svaret til Thorisdottir når NTB spør om fotball-VM i ørkenstaten om en snau uke er noe hun skal følge med på.

Hun understreker at hun ikke ser veldig mange fotballkamper til vanlig og legger til om Qatar-VM:

– Det har mye med hvor det er, ja.

Landslaget har den siste uka vært samlet på treningsleir i Spania. Tirsdag avsluttes den med kamp mot England.

Lagkamerat Guro Reiten sier hun ikke engang har fått med seg når VM begynner.

– Jeg har fått med meg at det er en del skader, og da gikk det opp for meg at det starter sikkert snart, sier Reiten til NTB.

Søndag spiller Qatar og Ecuador den første kampen i mesterskapet.

– Veldig trist

Norge deltar ikke, men har, med fotballpresident Lise Klaveness i spissen, vært med på å belyse flere av de kritiske sidene ved mesterskapet for resten av fotballverden.

Det ekstraordinære fotballtinget i juni i fjor stemte nei til boikott av mesterskapet. Utfallet var slik Norges Fotballforbund (NFF) ønsket, men forbundet lovet å legge press på Fifa og vertsnasjonen.

Chelsea-stjernen Reiten sier hun ikke har tatt stilling til om hun skal boikotte mesterskapet eller ikke, men er sikker på én ting:

– Det er ikke et mesterskap å glede seg til. Det merker man overalt.

– Det er veldig trist, men det sier noe om alt som har skjedd, og at mesterskapet blir holdt i det landet der, legger hun til.

Kritikk

Qatar har fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. Den sterkeste kritikken har kommet rundt behandlingen av fremmedarbeiderne i landet.

Myndighetene i ørkenstaten hevder på sin side at det er gjort reformer som har gitt bedring for migrantarbeiderne, og landet har avvist de mange påstandene om tusenvis av dødsfall under forberedelsene til VM.

– Dette mesterskapet er en katalysator til endring for arbeiderrettigheter, både i Qatar og i andre deler av verden, uttalte VM-sjefen Hassan al-Thawadi i 2019 ifølge Al Jazeera.

Flere av de involverte i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har blitt dømt for korrupsjon i etterkant av tildelingen av mesterskapet i 2010.

– Mindre gøy nå

Norges landslagssjef Hege Riise er interessert i fotballfaget, men lunken til det kommende verdensmesterskapet.

– Det er veldig sjelden jeg ikke har gledet meg til et mesterskap. Alt som er gjort for å få det VM-et, er mot alt det vi står for, sier hun.

I hennes stilling er det likevel vanskelig å holde seg helt unna.

– Nå er det jo der, så at jeg ser på en kamp, det kan hende, men jeg higer ikke etter det, kjenner jeg.

– Det å se spillet og utviklingen i herrefotballen, hvordan de løser ting, er alltid spennende. Mesterskap er jo gøy, men det er mye mindre gøy nå, legger Riise til.