Tyskland vil ta FIFA til retten etter regnbue-nekten

Årets fotball-VM spilles i et land som bryter menneskerettighetene. Stadionanleggene er bygget av underbetalte gjestearbeidere. Mange har mistet livet. Ting vi tar for gitt i Norge straffes med bøter og fengsel i Qatar.

Det er dypt problematisk at Fifa valgte Qatar som arrangør av verdens største idrettsbegivenhet. Men Aftenbladet mener at journalistisk dekning av kritikkverdige forhold er mer effektivt enn boikott. Derfor kommer vi til å publisere saker fra Qatar selv om vi ikke er til stede selv.

Aftenbladet kommer til å følge de sportslige prestasjonene direkte, og vi kommer til å publisere saker, egenproduserte og fra våre samarbeidsaviser, som ser med kritisk blikk på det som skjer utenfor stadionmurene.

I sum kommer sakene til å handle om sport, menneskerettigheter og politikk. Fordi alle disse tingene er en del av bildet fra dette verdensmesterskapet i fotball.