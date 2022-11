United svarer etter Ronaldo-utblåsning: Vil ha alle fakta på bordet

Manchester United sier de vil ha alle fakta på bordet etter Cristiano Ronaldos (37) omdiskuterte intervju med Piers Morgan.

«Klubben vil vurdere responsen etter at alle fakta er blitt tatt hånd om», skriver Manchester United i en uttalelse.

«Fokuset vårt vil fortsatt være på forberedelsene til andre halvdel av sesongen og å fortsette momentumet, troen og samholdet mellom laget, manageren, apparatet og fansen», skriver klubben videre.

I et intervju med TV-profilen Piers Morgan felte Ronaldo en knusende dom om øverste hold i Manchester United. Både manager Erik ten Hag og forgjenger Ralf Rangnick fikk gjennomgå, da verdensstjernen blant annet uttalte at han følte seg forrådt av klubben.

Journalist i United.no, Eivind B. Holth, mener at Ronaldo bør få sparken etter utspillene i det kontroversielle intervjuet.

– Jeg tenker at han bør være ferdig i klubben, og så setter vi punktum der. Det er ikke sånn at dette kommer som lyn fra klar himmel. Å skulle sanksjonere ham eller straffe ham på et annet vis, er meningsløst, sier Holth til VG.

Ronaldo forteller også i intervjuet at flere har forsøkt å presse ham ut av klubben.

− Ikke bare treneren, men også av to-tre andre. Noen ønsket ikke å ha meg her. Ikke bare i år, men de to-tre siste årene, sa Ronaldo.

SNAKKER UT: «90 Minutes with Ronaldo» sendes onsdag og torsdag klokken 21 norsk tid.

I tillegg sa fotballstjernen at han ikke lenger har respekt for manager Erik ten Hag.

– Hvis du ikke har respekt for meg, vil jeg aldri ha respekt for deg, freste Ronaldo.

Manchester United-legende Rio Ferdinand tror 37-åringens United-karriere er over.

– Jeg kan ikke forsvare det. Det gjøres av én årsak, og det er for at han skal få forlate klubben. Kjærlighetsaffæren hans med Manchester United er over i mine øyne. Det er ingen vei tilbake. Jeg tror ikke klubben vil ta ham tilbake og jeg tror ikke han vil tilbake. Dette skjer fordi han vil vekk, sier Rio Ferdinand i podkasten Vibe With Five.

Det fullstendige intervjuet sendes onsdag og torsdag klokken 21 norsk tid. Dryppene har imidlertid allerede skapt enorme reaksjoner. Den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Carragher - nå ekspert for Sky Sports - er blant dem som går hardt ut mot den portugisiske storscoreren.

– Jeg mener de burde sparke eller sende ham videre gratis. De prøver å bygge opp noe, men er ikke klare for å vinne Premier League akkurat nå. De ønsker å kjempe om det om to-tre år, men da kommer ikke Ronaldo til å være der. Han kommer til å være en distraksjon, dette er ikke noe som bare ordner seg, sier Carragher til Sky Sports.

United-manageren ila Ronaldo suspensjon forrige måned etter at veteranen nektet å la seg bytte inn fra reservebenken i Manchester Uniteds kamp mot Tottenham.

Den gang gikk Ronaldo i garderoben allerede før slutt. Det var andre gang i år at han gjorde det, etter at det også skjedde i sommerens treningskamp mot Rayo Vallecano.

– Det er absurd at Ronaldo tar offerrollen etter hvordan han har opptrådt - og helt ærlig spilt - siden i sommer, skriver The Athletic-journalisten Oliver Kay.

Hør hva ten Hag sa etter Ronaldos opptrinn mot Rayo Vallecano: