Ble solgt etter ett år - nå kan han knuse Sandnes Ulfs drøm

For to uker siden scoret Mathias Bringaker mot gamle lagkamerater. Torsdag har Kongsvinger-spissen planer om å gjenta prestasjonen, og bevise for Bjarne Berntsen at han hadde vært mer enn god nok for de lyseblå.