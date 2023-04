Frykter ikke «7000 gale bønder»: – Ingenting er bedre enn å vinne der

Et tannløst Oilers ble filleristet i den første kampen. Onsdag er det tid for revansje, skal vi tro ydmykede Oilers-spillere. Men håndterer et presset Oilers 7000 hamarsinger i «mætt fjøs» mot et Storhamar proppfulle av selvtillit?