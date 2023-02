Manchester City under etter­forskning

Premier League bekrefter at Manchester City er tiltalt for en rekke regelbrudd, blant annet på Financial Fair Play. Klubben risikerer å bli kastet ut av ligaen.

Sindre Øgar, VG

Espen Myklebust Haugen, VG

Premier League ramser opp det som skal være over hundre regelbrudd i perioden 2009/10-sesongen til 2017/18-sesongen. I denne perioden har de vunnet ligaen seks ganger.

– Det er ikke kult å tenke på at et lag dominerer uten at de følger regelverket, sier fotballkommentator i TV 2, Øyvind Alsaker, til VG.

Det påpekes at klubben er pålagt å gi informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med tanke på inntekter og sponsorinntekter.

Det samme gjelder kontraktene til ledere og spillere. Alle godtgjørelser skal komme frem i kontraktene.

Premier League informerer om at bruddene gjelder regler i UEFAs klubblisensordning og Financial Fair Play – i tillegg til Premier League-reglementet om lønnsomhet og bærekraft.

– Det er viktig at det finnes institusjoner som har en autoritet og myndighet over en veldig pengesterk liga. Det mener jeg faktisk er alfa og omega for fremtiden til Premier League slik vi kjenner den, sier Alsaker.

Financial Fair Play er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

Fakta Reglene City er tiltalt for å ha brutt Sesongene 2009/10 til og med 2017/18 – regler som krever å gi, i ytterste god tro, nøyaktig finansiell informasjon som gir et rettvisende bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter), nærstående parter og driftskostnader.

Sesongene 2009/10 til 2012/13 – regler som krever fullstendige detaljer om lederens godtgjørelse.

Sesongene 2013/14 til 2017/18 – regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 2015/16 til og med 2017/18 – regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato – regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Les mer

CITY-EIER: Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Dokumenter fra Football Leaks, som ble tilgjengeliggjort for VG av EIC-nettverket av det tyske magasinet Der Spiegel, antydet imidlertid at klubber som Manchester City og PSG brukte en kreativ løsning:

Gjennom å kunstig blåse opp egne sponsoravtaler, så kunne de også bruke mer penger uten å bryte regelverket

– Det har lenge vært en gjengs oppfatning at FFP bare har vært en papirregel, som ikke blir utøvd. Det blir spennende å se hva som skjer nå, sier Alsaker.

Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi eier Premier League-klubben.

Premier League-reglene krever at klubbene samarbeider og bistår Premier League med å gi dokumenter og informasjon i god tro. Også her skal Manchester City ha begått regelbrudd.

Etterforskningen har pågått siden desember 2018, altså i drøye fire år.

Klubben har fortsatt ikke kommentert nyheten. En uavhengig kommisjon vil behandle saken, skriver BBC.

Ifølge The Times risikerer City blant annet poengtrekk og utestengelse fra ligaen.

– Det er nesten ikke mulig å forestille seg hvor dramatisk en utestengelse vil være. Du har jo også poengtrekk, som er mulig. Det vil jo kunne få helt avgjørende konsekvenser denne sesongen, sier Alsaker.

VG oppdaterer saken.

I mai i fjor slapp City utestengelse fra Champions League.

Da hadde CAS (idrettens voldgiftsrett) nettopp omgjort UEFA-dommen som ville utestengt Manchester City fra Champions League i to år.

På det tidspunktet hadde City brukt 17 milliarder kroner i løpet av ti år.