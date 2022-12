Spansk avis: Ronaldo klar for saudiarabisk klubb

Cristiano Ronaldo (37) skal angivelig være klar for den saudiarabiske klubben Al Nassr. Det skriver den spanske avisen Marca mandag.

NY KLUBB? Cristiano Ronaldo, her under en trening med Portugal søndag under årets VM i Qatar.

Den portugisiske stjernen, som for tiden er opptatt med spill for Portugal under VM i Qatar, skal ifølge avisen være enig med klubben om en avtale som løper i to og et halvt år fra og med 1. januar 2023.

Lønnen skal ikke bare være skyhøy, men gigantisk. Ifølge Marca er den på 200 millioner euro i året, noe som tilsvarer svimlende to milliarder kroner.

Basert kun på årslønn passerer Ronaldo nå Paris Saint-Germain- og Frankrike-stjernen Kylian Mbappé på den internasjonale fotballens lønnsliste.

Spekulasjonene om at Ronaldo kom til å fortsette karrieren i nettopp Saudi Arabia har pågått en snau uke allerede.

Etter at 37-åringen og Manchester United gikk hvert til sitt etter det svært oppsiktsvekkende og famøse Ronaldo-intervjuet om sin tidligere arbeidsgiver tidligere høst, kunne Marca allerede forrige uke rapportere at Ronaldo vurderte et tilbud fra Al Nassr.

Nå skal han altså angivelig ha slått til.

Verken Ronaldo eller hans representanter har kommentert saken. Han er imidlertid travelt opptatt med å representere Portugal under VM. Tirsdag kveld møter portugiserne Sveits i åttedelsfinalen.