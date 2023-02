Vinicius jr. med målshow: Real Madrids tittel nr. 100

(Real Madrid – Al-Hilal 5–3) Etter en tøff tid kan Vinicius jr. og Real Madrid juble for seier i klubb-VM. Brasilianeren dominerte den mest målrike finalen i turneringen noen gang og vant sin tittel nummer 100.

Brasilianeren satte inn to mål og leverte den VG+ Sport-sendte finalens høydepunkt: En kunstnerisk målgivende til Karim Benzema i Rabat.

Real Madrid satte rekord med sin 14. Champions League-seier sist sesong. Fem seire i klubb-VM er også en solid rekord i FIFA-turneringen som første gang ble arrangert i 2000. Real Madrid står nå notert med utrolige 100 titler siden den første seieren i Copa del Rey for 118 år siden.

Vinicius jr. ble tildelt gullballen for som klubb-VMs beste spiller, har ikke alltid hatt det like kjekt den siste tiden.

I HUNDRE: Real Madrid feirer pokalløft nummer 100.

Brasilianeren opplevde et bittert kvartfinaletap i VM etter straffesparkkonkurranse mot Kroatia.

2023 har bydd på Real Madrid-tap mot Barcelona i den spanske supercupen. Avstanden opp til Barca er for øyeblikket åtte poeng.

I La Liga har det blitt uavgjort hjemme mot Alexander Sørloths Real Sociedad og uventede tap for både Villareal og Mallorca.

En «Vinicius-dukke» har vært hengt fra en bro ikke langt fra klubbens treningsanlegg. Den ble sett på som rasistisk og vekket avsky.

Men 22-åringen slo tilbake med scoring i Madrid-derbyet mot Atletico rett etter saken med den hengte dukken.

Og i klubb-VM har igjen har Vinicius jr. igjen vist kvalitet.

I semifinalen mot egyptiske Al Ahly – seier 4–1 – skaffet spissen Real Madrid ledelsen før Federico Valverde økte til 2–0. Nøyaktig det samme skjedde i finalen.

3–1: Målscorer Karim Benzema og pasningslegger Vinicius jr. feirer 3–1-målet.

Vinicius jr. ga Real Madrid ledelsen etter 13 minutter via Al-Hilals keeper Abdullah Al Muaiouf. Valverdes 2–0-scoring fem minutter senere gikk også via Al-Hilal-bein. Moussa Marega kontret inn reduseringen for klubben fra Saudi-Arabia.

Men det var aldri noen tvil.

Etter pause vartet Vinicius jr. opp med en innlegg i verdensklasse. Med utsiden av foten skrudde han ballen inn fra venstre. Der kom Karim Benzema dampende og hamret inn 3–1.

Fakta Real Madrids 100 titler Spanske titler: La Liga: 35. Copa del Rey 19, Copa de la Liga 1, Supercopa de Espana 12, Copa Eva Duarte 1. Europeisk titler: Champions League/serievinnercupen 14, UEFA Cup 2, UEfa Super Cup 5, Latin Cup 2. Verdenstitler: FIFA World Cup 5, Intercontinental Cup 3, Ibero-American Cup 1. Kilde: Wikipedia Les mer

Rett etterpå skjedde det fra motsatt side for Real Madrid. Dani Carvajals presise innlegg ble chippet perfekt mål av Valverde til 4–1.

Argentinske Luciano Vietto reduserte to ganger med lekre scoringer, men slaget var tapt for Al-Hilal.

Vinicius jr. vartet opp med fantastisk dribling før han fikk igjen ballen og bredsidet inn Real Madrids femte mål.