Da OL-helten ble skadet, ble han en viktig støttespiller for moren

Hun har ikke sett sønnen siden januar. Nå får mor Kate Blummenfelt hjem en fersk OL-gullvinner. – Jeg har alltid vært stolt av ham, sier hun.

Kate Blummenfelt gleder seg til å få sønnen hjem fra Tokyo.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Se her, jeg tror jeg har tatt vare på det meste, sier Kate Blummenfelt og viser frem to store permer fulle av avisutklipp fra sønnens idrettskarriere så langt.

Hun har knapt sovet etter at sønnen Kristian Blummenfelt (27) løp inn til OL-gull i Tokyo, men humøret er upåklagelig.

Hun sitter i hagen utenfor leiligheten på Landås og blar seg mange år tilbake. Peker på en konsentrert gutt midt på bildet i avisartikkelen som løper Fanamilen, som svømmer og sykler.

Permene er fulle av små og store avisutklipp fra det som etter hvert ble en større og større idrettsutøver.

Natt til mandag ble han historisk.

Moren forteller om en målbevisst og viljesterk gutt som drev med idrett helt fra han var en liten gutt. Han var ikke det største talentet da han var ung, men hadde viljen allerede da til aldri å gi seg, forteller hun.

Kate Blummenfelt samler på avisutklipp fra sønnens karriere. De siste dagene har hun fått mye å klippe ut.

Keeper for erkerivalen

– Han begynte å spille fotball da han var syv år. Kristian drømte om å bli keeper i Rosenborg, sier hun og ler.

Senere ble drømmen om å spille for Branns erkerival, byttet ut med triatlon.

– Han har ikke holdt på med mye annet enn idrett. Det ble tidlig en livsform for ham og opptok det meste av tiden hans fra tidlig alder. Han elsker å trene, sier hun.

Støttet hverandre

Selv om sønnen har brukt mye tid på triatlon de siste ti årene, har han alltid stilt opp for moren. I begynnelsen av 20-årene pådro han seg et tretthetsbrudd i foten, og måtte ta ett års pause fra triatlon. I samme periode var moren sykemeldt.

– Da var vi god støtte for hverandre. Vi holdt motet oppe sammen, sier moren og smiler før hun legger til:

– Han er en utrolig fin fyr.

Hun har pyntet hagen med flagg og duk i norske farger til ære for sønnen.

Boller og bananer

I tiden etter reiste hun verden rundt for å se sønnen konkurrere. Hun viser bilder av dem etter verdensserieløp i både Canada, New Zealand og Mexico.

– Det er mye bedre å være der det skjer enn å se det hjemmefra, sier hun.

Så kom viruspandemien, og tribunene ble byttet ut med storskjerm.

Hun så OL-løpet sammen med mødrene til Gustav Iden og Casper Stornes.

Flere var sikker på at Kristian kom til å ta gullet mye før henne. Hun våget ikke juble for seier før de siste hundre meterne.

– Et løp er ikke ferdig før hele løpet er over. Han kunne punktert, falt eller spydd. Det har jeg sett skje før. Jeg var ikke sikker før helt på slutten. Da jublet jeg, sier hun stolt.

Kristian Blummenfelt virkeliggjorde drømmen om OL-gull. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Dette er stort, ikke bare for Kristian, men også for sporten. Nå håper jeg vi snart kan få et løp i verdensserien til Bergen. Det hadde vært fantastisk.

Onsdag drar den ferske OL-gullvinneren hjem fra Japan. Moren har avtalt å hente ham på flyplassen, og har lovet å ha med boller og bananer til ham i bilen.

Det er nærmere syv måneder siden forrige gang hun så ham.

– Jeg gleder meg til å se Kristian og gratulere ham skikkelig, sier hun.