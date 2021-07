19-åringen takket nei til landslaget. Der var feil flagg på brystet

Egentlig var fotball uaktuelt for Rugile Rulyte. Nå er 19-åringen Rosenborgs førstekeeper i Kristine Nøstmos skadefravær.

Lørdag spiller RBK desidert toppkamp hjemme mot Sandviken. Det betyr sannsynligvis en ny kamp mellom stengene for Rugile Rulyte. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Den første gangen jeg la merke til «Rugi», var på en landsdelssamling. Jeg var fortsatt i Haugesund, og kjente ikke til henne. Under en kamp så jeg plutselig at keeperen var ute og taklet midt på banen. Hun laget også straffespark – og gikk «all in», sier Steinar Lein.

RBK-treneren snakker om keeperreserven Rugile Rulyte. 19-åringen som de kommende ukene er Rosenborgs førstevalg mellom stengene.

Mentalt sterk

Mot Vålerenga laget Rulyte straffe – som hun reddet. Og var sterkt delaktig i at RBK hentet alle poengene med hjem fra toppkampen i hovedstaden. Også sist lørdag leverte hun solid da Lyn ble slått 2–1 på bortebane i det som ikke var en veldig god kamp av RBK-damene.

Les også Topper fortsatt Toppserien. Her er børsen etter RBKs åttende strake seier

Lein er også kjapp med å dele ut skryt til sin unge keeper.

– Kanskje den mest spennende unge keeperen i hele Norge, melder trener Steinar Lein om Rugile Rulyte. Foto: Christine Schefte

Les også RBK skal møte to europeiske storlag

Les også Stopperbautaen har aldri spilt for Norge. Nå forteller hun hvorfor

– Hun er tøff i spillestilen og veldig mentalt sterk. Uredd. «Rugi» har bevist at hun har et godt nivå inne, det handler bare om å få mer kamperfaring. Hun startet kun tre kamper i fjor, og det er imponerende det hun gjør. Hun er kanskje den mest spennende unge keeperen i hele Norge, sier han om 2002-modellen – og legger til:

– Hun er en litt klassisk keeper, litt annerledes skudd sammen i toppetasjen.

Rulyte flirer av Leins karakteristikk:

– Litt crazy. Litt overtenning. En liten dæsj ADHD. Der har du meg, sier hun.

På kav trøndersk.

Ble keeper da venninna ble skadet

Som 10-åring flyttet hun sammen med familien fra Litauen til Leksvik på Fosen. Helt uten tanker om å bli fotballspiller.

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for å bli volley- eller basketballspiller. Fotball var uaktuelt. Det var en guttesport. Men så ble jeg invitert med på trening. og fant ut at jeg var blant de beste – fordi jeg var rask. Så begynte jeg å spille litt spiss. Da venninna mi Elise ble skadet, tok jeg hennes plass i målet. Der likte jeg meg. Jeg var ganske god på å slenge meg. Så ble jeg tatt med på sonelag, kretslag, og aldersbestemte landslag. Og nå er jeg her. Det har tatt meg ni år, sier hun.

Les også Smertene var et mysterium. Nå er RBK-spissen på vei tilbake

Takket nei til Litauen

Så langt har hun 4 aldersbestemte landskamper, og har en klar ambisjon om at det antallet skal øke. Målet er A-landslaget for Norge.

– Jeg fikk tilbud fra det litauiske landslaget, men jeg takket pent nei. Nivået der er for lavt, og jeg ville ikke fått prestert på mitt maksnivå der. Derfor valgte jeg å spille med det norske flagget på brystet. Jeg sikter mot plassen på det norske A-landslaget ja, sier hun.

For ordens skyld. Mens Norge er på 13. plass, er Litauen er rangert på 106. plass på FIFA-rankingen.

Kristine Nøstmo er ute i om lag seks uker med et brudd i venstrehånda. Det betyr at RBKs førstevalg mellom stengene mister begge toppkampene mot Sandviken. Foto: Christine Schefte

Kontrakt ut 2023

Kristine Nøstmos brudd i hånda betyr at Rulyte sannsynligvis får ansvaret mellom stengene både i hjemme- og bortekampen mot gullrival Sandviken.

– Det var en tøff kamp mot Vålerenga sist helg, og mot Sandviken blir det kanskje enda tøffere. Jeg er spent, men føler meg klar. Jeg føler at vi har det som skal til for å slå Sandviken, og ser positivt på tiden fremover, sier hun.

– Jeg har det fint her slik det er nå, og ser ikke poenget med å dra noe annet sted, sier Rugile Rulyte om tilværelsen som reservekeeper bak Kristine Nøstmo. Foto: Christine Schefte

Rulyte har kontrakt med RBK ut 2023. Og foreløpig er hun godt fornøyd med tilværelsen på Koteng arena.

– Selv om jeg er reservekeeper, er jeg i tett dialog med trenerne og vet hva som kommer. Jeg har også god kontakt med Kristine, og er fornøyd med å stå bak henne. Så får vi se om jeg forlenger når kontrakten min går ut. Jeg håper det. Dersom jeg får spille. Jeg har det fint her slik det er nå, og ser ikke poenget med å dra noe annet sted.