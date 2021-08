Mobbing, farens død og tre OL uten gull: Historien om stuperen som endelig fikk sin lykkelige slutt

I Tokyo-OL kunne Tom Daley endelig smykke seg med gull. Men veien til toppen av podiet har vært lang og turbulent for 27-åringen fra Storbritannia.

Tom Daley har deltatt i OL hele fire ganger. I Tokyo klarte han endelig å oppnå karrieredrømmen. Foto: Naoki Ogorua / Reuters

Datoen er 8. august 2008 og den olympiske ilden i Beijing skal tennes. Storbritannia, med sine 312 deltagere, marsjerer inn på OL-arenaen. Bemerkelsesverdig nok zoomer kameraene inn på en nokså ukjent utøver og hviler seg der. Personen i fokus er 14 år gamle Tom Daley. Stuperen fra Plymouth har plutselig hele verdens øyne på seg.

Tre dager senere står han som Englands nest yngste OL-utøver gjennom tidene, på tuppen av stupebrettet, i verdens største idrettsarrangement.

Sammen med sin tolv år eldre stupepartner, Blake Aldridge, har de håp om å gjøre noe stort. I stedet blir presset for stort.

Etter konkurransen skal partneren legge skylden på 14-åringen for at de ender på sisteplass. Siden har offentligheten nærmest forventet at Daley én dag skal vende hjem med OL-gull i sekken.

Tom Daley under åpningsseremonien i Beijing-OL i 2008, hvor han bare var 14 år gammel. Foto: JERRY LAMPEN / Reuters

Mediene ga i mange år stor plass til Daley. Derfor har han lenge måttet håndtere sine personlige oppturer og nedturer i rampelyset.

13 år etter Beijing, et giftermål og en sønn senere, beviser Daley omsider hva han er god for. Britiske medier fikk endelig hva de krevde, og Daley fikk sin lykkelige slutt.

– Å endelig ha denne gullmedaljen ... Jeg har stupt i 20 år, dette er mitt fjerde OL. Mange ville avskrevet meg for å være en av de eldste, men jeg er i den beste fysiske formen, fortalte Daley etter seieren i synkronstup med partner Matty Lee natt til mandag norsk tid.

Fredag stuper han i den individuelle kvalifiseringen i 10 meter tårnstup, og kanskje kvalifiserer han seg til finalen på lørdag hvor han kan ta sitt andre gull i Tokyo.

Fra minstemann til «bestefar»

Som 13-åring tok den smilende og sjarmerende unggutten steget inn i rampelyset. Daley har gått fra rollen som stupelandslagets «baby», til å føle seg som lagets bestefar. Det fortalte han til Sky Sports før Tokyo-lekene.

Daley har deltatt i samtlige sommer-OL etter debuten i 2008. Nå kan han omsider skilte med gullmedalje, sammen med sine bronser fra OL i London 2012 og Rio de Janeiro 2016.

Blake Aldridge og Tom Daley i synkronstup-finalen i Beijing-OL i 2008. De havnet på en sisteplass. Foto: Anja Niedringhaus / AP

Han ble raskt en mediefavoritt i hjemlandet. I Beijing-OL ble han et hett navn utenfor svømmehallen. Den da fjorten år gamle stuperen opplevde å få autografjegere på halen, jenter rødmet i hans nærvær og verdens medier fulgte nøye med.

– Folk har gjenkjent meg på gaten og rundt i utøverlandsbyen. Det er veldig rart. Når du er liten, drømmer du alltid om å være den personen som blir gjenkjent overalt, fortalte han til britiske The Guardian, som OL-debutant i 2008.

Resultatmessig gikk det ikke så bra for 14 år gamle Daley i hans første OL. Han og daværende partner, Blake Aldridge, kom på sisteplass i synkronsvømming fra 10-meteren. Individuelt endte han på syvendeplass.

Unggutten tok det som en erfaring rikere og hadde nye mål i kikkeren. Drømmen var gullmedalje på hjemmebane i London-OL 2012.

Turbulent liv i offentligheten

Livet i rampelyset skulle vise seg å være alt annet en knirkefritt for den unge stuperen. Hans seiere og sorger ble stadig mat for medienes nysgjerrighet.

Før OL i Beijing hadde Daley lenge vært utsatt for trusler og mobbing. Oppmerksomheten han fikk etter OL-debuten forsterket dette. Etter Beijing-lekene ble han tatt ut av skolen. Faren hevdet at klassekameratene hans blant annet truet med å brekke beinene til den unge atleten.

Rundt samme tid ble han også vitne til at hans far og store støttespiller, Robert Daley, fikk kreft i hjernen. I et senere intervju med BBC fortalte han om den tøffe tiden, da han innså at faren ikke var uovervinnelig. Daley skjønte at pappaen aldri skulle få se ham med en OL-medalje rundt halsen.

I 2011, ett år før Daley skulle kjempe om edelt metall på hjemmebane i London-OL, gikk faren bort. Senere innrømmet Daley at sorgen ble skjøvet til side, til fordel for OL-forberedelsene.

Drømmen om olympisk gull i fødelandet ble ikke oppfylt. Men bronse i synkronstup ble likevel en milepæl.

– Jeg er homofil og i tillegg olympisk mester

Sosiale medier var ikke nådige i omtalen av Daley i tiden etter London-OL. Etter endeløse spekulasjoner i mediene, valgte han å stilne ryktene som svirret rundt ham. I 2013 fortalte han i en YouTube-video at han hadde funnet kjærligheten med en mann.

I 2017 giftet Daley seg med 20 år eldre filmregissør, Dustin Lance Black, og i 2018 fikk de en sønn. Siden, forteller Daley til The Guardian, at hans fokus har endret seg. Han er først og fremst en far. Stupekarrieren kommer på annenplass.

På hjemmebane så ting ut til å legge seg til rette, og livet i offentligheten har roet seg ned. Strikkepinnene ble også tatt i bruk under pandemien, og en strikkeprofil på Instagram fikk følgere i titusentallet.

Torsdag viste Daley frem det endelige resultatet av strikkeprosjektet han har drevet med under OL (saken fortsetter under bildet):

Det eneste som manglet var det etterlengtede OL-gullet. Mange var usikre på om den nå 27 år gamle Daley kunne hevde seg i sitt fjerde strake OL.

Etter et tiår med oppturer og nedturer nådde han endelig det de aller fleste toppidrettsutøvere har som mål. Kina hadde tatt gull i synkronstup i hvert eneste OL siden Sydney-lekene 2000. Sammen med stupepartner Matty Lee brøt Daley Kinas seiersrekke, og den 20 år lange gulldrømmen ble endelig oppfylt.

– Jeg er homofil og i tillegg olympisk mester. Jeg føler en styrke fra det, fordi da jeg var yngre, følte jeg at jeg aldri kunne oppnå noe som helst på grunn av hvem jeg var, fortalte han til The Independents reporter etter seieren.

Fredag 6. august skal han stupe fra 10 meter i den individuelle konkurransen. Den innledende runden kan sees 08.00 på Discovery+. Kanskje dobler han medaljefangsten i Tokyo i finalen dagen etter.

Det ble tårevått da Tom Daley og Matty Lee tok olympisk gull i 10 meter synkronstup. Foto: Dmitri Lovetsky / AP