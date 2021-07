Fra slummen til historisk rask: – Jeg solgte undertøy og søtsaker for å få råd til skolelunsjen

TOKYO (Aftenposten): Hun er hele Jamaicas Shelly-Ann. 152 centimeter høy og lynrask. I Tokyo vil hun skrive historie. Ingen kvinne har noen gang tatt tre OL-gull på 100 meter.

Det var helt naturlig at Shelly-Ann Fraser-Pryce hadde en hånd på det jamaicanske flagget under OL-innmarsjen. Hun er nå én av verdens største friidrettsprofiler og favoritten til å vinne sitt tredje OL-gull som klodens raskeste kvinne. Men veien dit har vært lengre enn for de fleste som når til topps. Mer om det senere.

Tidlig i juni hadde 34 år gamle Shelly-Ann Fraser-Pryce los på Florence Griffith Joyners 33 år gamle verdensrekord. 10,64 er den nest raskeste tiden en kvinne har løpt 100 meter på i historien. I forsøket på OLs første friidrettsdag gikk hun selvfølgelig enkelt videre til neste runde.

For 16–17 år siden var det ikke i hennes tanker.

– Jeg så aldri på meg selv som olympisk idrettsutøver. Jeg trodde aldri at jeg skulle bli en profesjonell idrettsutøver. Jeg bare gjorde det, jeg tenkte ikke. Når jeg ser hva jeg har oppnådd, må jeg fortsatt klype meg i armen fordi jeg ikke klarer helt å tro på det, fortalte hun til BBC like før OL.

Fra Kingstons slum

Hennes historie er av det klassiske slaget etter malen fra utallige filmmanus kokt sammen i en by på USAs vestkyst. Fra fattigdom til berømmelse og rikdom.