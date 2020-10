Tiden renner ut for King. Fotballekspert blir «forbauset» hvis han ikke ender opp i Premier League.

West Hams bud ble avvist. Joshua King må bli solgt innen fredag hvis han ikke skal spille i Championship.

Joshua King for Bournemouth mot Everton forrige sesong. Foto: Tim Goode / POOL PA

Joshua King ble med Bournemouth ned fra Premier League, men kan være på vei tilbake til Englands øverste nivå.

Både Everton og West Ham skal være interessert i spissen, og også Tottenham har blitt koblet til nordmannen.

West Ham fikk avslått et bud på 160 millioner kroner, mens Bournemouth håper for 200 millioner for spilleren, som har åtte måneder igjen av kontrakten sin.

Fakta Joshua King Født: 15. januar 1992. Mål: 17 for Norges A-landslag, 50 for Bournemouth i Premier League. Les mer

– Et varp

Overgangsvinduet i England er stengt, men Premier League-klubber kan ennå hente spillere fra lavere divisjoner. Det betyr at det fortsatt er en mulighet for King, som bare har spilt noen minutter for Bournemouth i Championship.

Kings tidligere lagkamerat mener det er gode muligheter for en overgang for nordmannen.

– Joshua King kan være et lite varp til prisen han nå er tilgjengelig for, sier Danny Murphy, som har landskamper for England.

Danny Murphy har spilt fort blant andre Liverpool, Tottenham, Fulham og Blackburn. Nå jobber han som fotballekspert. Foto: ADAM DAVY / Reuters

Forbauset

Murphy spilte en sesong sammen med King i Blackburn og har siden fulgt nordmannen i jobben som ekspertkommentator.

– Det vil forbause meg om King, til prisen det snakkes som, ikke får gjennomført en flytting før overgangsvinduet stenger fredag. Han fungerer like bra ute på kanten som i midten av banen. Han scorer en del mål og har lyktes i Premier League tidligere, sier Murphy til TalkSport.

– Slik jeg ser det, er det ikke noe å tenke på. Han har utviklet seg til å bli en veldig selvsikker spiller, sier Murphy og mener Premier League-klubber bør hente King.

Fredag lukkes overgangsvinduet, og hvis ikke King selges innen da, må han vente til neste mulighet etter nyttår.

