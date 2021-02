Politiet har tatt ut siktelse i saken om lekkasje av Elabdelloui-test

Oslo-politiet bekrefter overfor Dagbladet at det er tatt ut siktelse etter at opplysninger om Omar Elabdellaouis positive koronaprøve ble lekket til pressen.

Omar Elabdellaoui testet positivt for koronavirus under fotballandslagets samling i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var i november at et norsk mediehus fikk tips om at Elabdellaouis positive test flere timer før spilleren selv eller noen andre i Norges Fotballforbund (NFF) var kjent med resultatet.

NFF anmeldte lekkasjen til politiet, som nå har tatt ut en siktelse for brudd på taushetsplikten.

– Politiet vil i dag (fredag) sende begjæring til tingretten om rettslige etterforskningsskritt, noe som tilsier at det er tatt ut siktelse i saken. Nå er det opp til tingretten å vurdere begjæringen, sier politiadvokat Helle Brabrand i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Hun opplyser samtidig at ingen har erkjent å ha noe med saken å gjøre. Elabdellaouis prøve ble analysert av et laboratorium i Oslo. Ifølge Dagbladet gikk resultatene ut i diverse systemer, som gjorde at flere enn laboratoriet hadde tilgang til svarene, men likevel et begrenset antall personer.

Strafferammen for brudd på taushetsplikten er ett års fengsel.