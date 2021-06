Er dette starten på Høgmos TIL-comeback?

KOMMENTAR: Per-Mathias Høgmo har noe ugjort i Tromsø. At han signerer for en svensk eliteklubb, øker sannsynligheten for at han en gang i framtiden igjen blir å se på Alfheim.

Foto: Odd Klaudiussen

Onsdag ettermiddag kom den ikke spesielt overraskende nyheten, via velrenommerte Aftonbladet. Den offisielle bekreftelsen er i skrivende stund ikke kommet, men Per-Mathias Høgmo er ifølge den svenske avisen igjen fotballtrener. Denne gangen for det svenske elitelaget Häcken. Gøteborgs-klubben ligger sist på tabellen, og trenger umiddelbar hjelp.

Da valgte de å vende seg til den norske 61-åringen, med et godt renomme i Sverige. I mai 2013 kom han inn i kriserammede Djurgården, som i likhet med Häcken, hadde fått en skrekkelig start på sesongen. Noen måneder senere var Høgmo døpt om til «Per Messias», etter å ha berget plassen med god margin, og sendt laget til cupfinale.

Så interesserte var Djurgården i å sikre seg gratangsværingen på heltid, at de ville tilby han en avtale som inkluderte 10 millioner i årslønn. Åpenbart helt i lønnstoppen blant skandinaviske trenere.

Rune Robertsen, sportsredaktør og kommentator, iTromsø Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Likevel kunne den svenske Stockholms-klubben se langt etter noen ny avtale. Da september 2013 nærmet seg slutten, ble Høgmo offentliggjort som ny A-landslagstrener for Norge. En jobb det er vanskelig å si nei til.

Der varte han tre av fire kontraktsår, før han ble avsatt. Og han har ikke trent et lag på toppnivå, siden Norge tapte 1-2 mot Tsjekkia i november 2016. Uten forkleinelse for Fredrikstad, som tross alt spilte 2.-divisjon, da han var deres sjef.

Likevel er Høgmos status så betydelig at han hentes inn til Gøteborgs-klubben Häcken på en 3,5-årskontrakt. Noe den også er hos mange, her i Tromsø.

Høgmo var med å spille TIL opp på øverste nivå på 1980-tallet, og vant klubbens første tittel og ble cupmester som spiller i 1986. Og har siden vært trener for klubben i tre perioder, den siste ble avsluttet med det famøse cupfinaletapet i 2012, et drøyt halvår før han tok over Djurgården.

Dette var sist TIL lyktes sportslig, og reelt sett har TIL drevet med en ørkenvandring siden Høgmo forlot. Nedrykksstrid og trenersparkinger har avløst hverandre. En ganske annen verden, enn da TIL seks år på rad var blant de seks beste lagene i Eliteserien, mellom 2007 og 2012.

Det kom med en pris. TIL brukte mye penger med Høgmo som sjef, og du finner dem som mener han skal bære skylden for at klubben siden har slitt økonomisk. Samtidig har Høgmo en egen evne til å skaffe midler for å satse. Under hans regime på A-landslaget økte budsjettene med mange millioner. En unik kvalitet få, om noen, andre TIL-trenere kan matche. Å nå toppen av norsk fotball, er i de fleste tilfeller ikke noe plussprosjekt.

Derfor finnes det mange sentrale aktører med både penger og kunnskap i Tromsø som venter på at Høgmo «kommer hjem.» For å skape ny glød og engasjement. De liker hans evne til å skape team, og få med seg det vi kan kalle «hele byen».

Det overrasket ingen at TIL hadde navnet hans på lista for et drøyt år siden, da de skulle ansette Simo Valakaris erstatter. I stedet endte de opp med nåværende trener Gaute Helstrup, etter at Høgmo selv erklærte seg som uaktuell. Han ville heller jobbe seksjonsleder for topptrenerutdannelse i fotballforbundet. Det må selvsagt nevnes at Helstrup har en helt annen, og lavere, lønn enn hva Høgmo trolig ville ønsket.

Noen vil kanskje hevde at «drømmen» om Høgmo må legges i skuffen, skrinlegges som et nostalgisk minne. Jeg tror ikke det vil skje. Også de neste årene vil Per-Mathias Høgmo nevnes som TIL-trener, hvis et skifte kommer på bordet. Åge Hareide er 68 år, han er sjef i RBK, etter å ha vært dansk landslagssjef og tatt Malmø til Champions League.

Alt dette etter at han egentlig var ferdig som topptrener etter å ha fått sparken i Viking i 2012. Dette viser at alder ikke betyr noe, og det skal heller ikke nødvendigvis bety noe.

For samtidig som Høgmo går i gang med sin svenske trenerjobb, har TIL tross alt en lokal og talentfull trener i Gaute Helstrup, som tar sine første steg inn i elitefotballen. På samme måte som Høgmo for snart 30 år siden var førstereisgutt, da han var trener for TIL i 1992.

Dermed skulle man tro at Høgmo ikke lenger var i spill for TIL, siden han har fått en ny, spennende og langsiktig svensk jobb. Som ligger under tre timers kjøring fra Høgmos hjem på Jeløya i Moss.

Slik er det nok ikke. Høgmo uttalte senest i fjor at han alltid vil lytte hvis de ringer fra TIL, og at han så for seg å komme tilbake i trenerbransjen igjen. Det siste har skjedd, og gjør dermed at han har ferske referanser, hvis dette skulle komme på bordet en gang de neste årene. At han avsluttet på en så forsmedelig måte sist, med cupfinaletap mot Hødd, gjør også at han har noe ugjort i Tromsø.

TIL har fått en direktør i Øyvind Alapnes, som elsker blest, oppmerksomhet og utvikling. Skulle Høgmo en gang bli aktuell for klubben, vil Alapnes få mye av dette. En trener som får, og skaper oppmerksomhet, og som setter TIL inn i en annen liga med andre forventninger enn der de har vært i årevis.

Han har falukorv, kjöttbullar og smörgåstårta, i stedet for Mack-øl, måsegg og tørka reinkjøtt på menyen de neste årene. Jeg likevel tror ikke siste ord er sagt i historien mellom TIL og Per-Mathias Høgmo. Tvert imot kan hans svenske ansettelse være starten på et comeback på Alfheim.