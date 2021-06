OL-roerne ble beordret ut av båten

Olaf Tufte & co. har jobbet så intenst siden første samling på vannet i mars, at treneren mente roerne trengte en pause fra hverandre.

Hverdagen, tett på hverandre i båten. Martin Helseth (f.v.), Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken har endelig kunne gjøre noe annet før ny samling i Italia mandag. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Norge stiller med tre båter i OL

For å bygge overskudd har ikke utøverne fått lov til å ro

Treningssamlingen i Italia fra mandag er siste før avreise Tokyo

Når OL-roerne drar til italienske Gavirate mandag, samles de igjen etter at alle har vært hjemme hos seg selv.

– Det var forbud mot å dra på Årungen, sier dobbeltfirerens trener, Kjetil Undset.

Etter at gjengen hadde vært sammen i nesten fem uker før kvartetten dro til verdenscup i Italia tidligere i juni, var de temmelig lei hverandre.

– Det har vært så mye terping og trening, så nå var det viktig å samle overskudd, sier Undset.

Det er Erik Solbakken enig i. Sammen med Martin Helseth, Oscar Helvig og Olaf Tufte sitter han i båten som endelig fikk oppmuntring i siste verdenscupløp før OL i Tokyo. I Sebaudia i Italia ble det finale etter mange strevsomme måneder. Og til slutt annenplass.

Kjetil Undset forlangte at rokvartetten skulle gjøre noe helt annet enn å ro. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Byttet plasser

I denne oppkjøringsperioden fikk Solbakken en ny oppgave. Han ble stroke istedenfor Tufte. Det betyr å ha ansvaret for roret, som han styrer med foten. Men det primære med plassbyttet var å forbedre rytmen i båten. Solbakken fikk takstokken.

– Olaf har vært stroke i et par år, men da sesongen startet, merket vi at vi ikke var der vi skulle. Det var ikke Olaf som var problemet, men vi fant ut at det ble bedre ved å endre om på plassene i båten. Det gjorde noe med balansen, sier Solbakken.

Østfoldingen og lagkameratene fikk deretter den gode følelsen som er helt nødvendig for å lykkes i OL.

– Nå har det vært fint å få litt alenetid, for det er tett samvær mellom oss fire hele tiden. Vi ser bare ryggene til hverandre, ler Solbakken.

Fakta OL-båtene Kjetil Borch, singlesculler, seier i sisteverdenscup. Are Strandli/Kristoffer Brun, lettvekt dobbeltsculler, seier i siste verdenscup. Martin Helseth/Olaf Tufte/Oscar Helvig/Erik Solbakken, dobbeltfirer, 2. plass i siste verdenscup. Les mer

Fikk nye impulser

Solbakken har vært på Hafjell og pustet inn fjelluft, som han selv sier. Martin Helseth valgte å dra hjem til Ålesund, mens Olaf Tufte har vært med familien på bondegården i Horten. Helvig fant på forskjellige ting i Oslo, ikke minst å være på fjorden i båt. Men ikke i robåt.

Erik Solbakken valgte fjellet. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Trener Undset vet hva det betyr å kunne bryte opp og gjøre noe annet i en tøff tid før OL kaller. Og det viktigste, det passet så bra nå, når alt går så mye bedre.

– I verdenscupen fikk vi en mental boost inn mot OL. Nå er vi i selskap med store, mener Undset.

Han skal være med til Italia, der gjengen skal oppholde seg til 27. juni. Så blir det noen dager hjemme før avreise til Tokyo.

– Jeg tror det har vært fint at alle fikk tid til å gjøre det de hadde lyst til. Det er ekstremt intenst å sitte sammen fire i en båt, to økter hver dag. Heller ikke på treningssamlingen nå blir det så mye sammen i dobbeltfireren. De fire skal ro en del single og dobbel for å få opp farten og få enda mer «trøkk» på trening.

De andre OL-uttatte roerne, Kjetil Borch i single og Kristoffer Brun/Are Strandli i lettvekt dobbeltsculler, skal også være med på samlingen. De har også hatt mer fritid enn normalt og ikke fast oppmøte på Årungen.

– Vi har trent på egen hånd. Jeg for min del har jobbet, spist god mat, men ikke mye, badet og gått tur, sier Strandli.

Han har for lengst sagt at han legger opp etter OL, så nå er det siste gang han trenger å tenke på hva han tar inn av mat og drikke.