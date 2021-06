Sykkel-NM kan bli avlyst: – Med dagens regler blir det ikke sykkel­ritt i Kristian­sand

Til helgen starter etter planen sykkel-NM i Kristiansand. Ifølge NM-arrangøren er Kristiansand kommune nødt til å lette på restriksjonene for at mesterskapet kan gjennomføres som planlagt.

Arrangøren håper å lage sykkelfest når NM avholdes på Sørlandet til helgen. Her fra Tour des Fjords i 2018. Foto: Kjartan Bjelland

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: – Vi er avhengige av en endring i den lokale forskriften for å få lov til å arrangere NM i Kristiansand. Vi har en daglig dialog med kommunen. Vi håper og tror på at det vil komme lettelser.

Det sier arrangementskoordinator for sykkel-NM, Jan Fredrik Stiansen, til Fædrelandsvennen.

Førstkommende helg går årets NM i landeveissykling av stabelen. De ulike etappene vil avholdes i Vennesla, Evje og Kristiansand.

På grunn av de lokale restriksjonene i Kristiansand kommune er det de to etappene som skal avholdes der som står i fare. Det gjelder gaterittet fredag 18. juni, samt fellesstarten for kvinner og herrer elite søndag 20. juni.

– Hvis dagens regler fortsetter å gjelde i Kristiansand kommune, blir det ikke sykkelritt den 18. og 20. i Kristiansand, sier Stiansen.

Den lokale koronaforskriften til Kristiansand kommune sier at det er forbud mot arrangementer. Dette gjelder også sykkel-NM.

Blir avgjort onsdag

Ifølge Stiansen legges det fram en innstilling fra administrasjonen til Formannskapet onsdag. Der vil det bli avgjort om det lettes opp for å gjennomføre Norgesmesterskapet.

– Sitter dere bare og venter på hva som blir sagt i Formannskapet i morgen?

– Jeg kan love deg at vi ikke sitter. Men vi venter, svarer Stiansen.

På spørsmål om etappene i Kristiansand vil bli avlyst eller flyttet hvis de nåværende reglene i kommunen vedvarer, svarer Stiansen:

– Det er lite sannsynlig med flytting.

Ber folk se rittet på TV

Stiansen understreker at de har fokus på å arrangere NM. Men selv om det eventuelt vil la seg gjøre, blir det under langt strengere regler enn man først hadde sett for seg.

– Vi må nok sette opp fysiske sperringer. Man må ha akkreditering for å komme inn på arenaen, hvor alle som er tilknyttet mesterskapet må vise til en negativ PCR-test 72 timer før arrangementet. Det blir ikke åpent for publikum i start- og målområdet, forteller Stiansen.

På grunn av dette anbefaler arrangøren at publikum holder seg hjemme.

– Selv om det er rart å si vil vi helst anbefale folk til å følge rittet på TV og holde seg unna løypene. Vi kommer til å følge opp at folk ikke samler seg i løypa. Så det blir ikke så åpent for publikum som det opprinnelig skulle ha blitt, sier Stiansen.

– Det er jo kjipt, spesielt med tanke på hvordan værmeldinga ser ut. Det å fortelle folk om å holde seg unna, er det stikk motsatte av det vi ønsket. Det vil fortsatt være en sykkelfest, men for deltakerne, legger KCK-lederen til.

Men Stiansen understreker at han ikke bærer nag til kommunen over at etappene i Kristiansand potensielt kan bli avlyst.

– Nei, tvert imot. Det er ikke kommunen sin feil at det er en pandemi. Kommunen har vært imøtekommende og løsningsorienterte, sier han.

Jan Fredrik Stiansen (t.v.) håper at Kristiansand kommune gir grønt lys for at NM kan arrangeres. Her avbildet da han overtok som daglig leder for Daniel Marinas i KCK i 2018. Foto: KCK

Profilene stiller på startstreken

Hvis arrangøren får lov til å gjennomføre NM, blir det etter all sannsynlighet med flere sykkelprofiler på startstreken.

Kristiansanderen Kristoffer «Doffen» Halvorsen og mandalitten Søren Wærenskjold har begge reist hjem til Norge i tide for at de skal rekke NM på hjemmebane.

I tillegg er også profiler som Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen påmeldt til NM.

– Vi forholder oss til påmeldingslista. Jeg har pratet med et par av utøverne selv som selvfølgelig ønsker å delta. Så er det noen som jobber knallhardt for å rekke NM med tanke på karantenereglene, sier Stiansen.