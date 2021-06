RBK-sjefen mente 40 mill. var for lite for Tettey

Alexander Tettey beskrives som «den perfekte rosenborger» i moderne tid. Våren 2009 var han også lagets aller beste.

Endelig tilbake på Lerkendal etter tolv år borte, så Alexander Tettey ut til å stortrives på treningsfeltet mandag ettermiddag. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

2. juni 2009. Lerkendal. Restitusjonstrening: Dagen etter 4–0 over Bodø/Glimt på Aspmyra sitter latteren løst i RBK-leiren. Midt i flokken står en 23-åring med det bredeste smilet av dem alle.

Ikke så rart: Alexander Tettey er i sitt livs form. Han åpnet sesongen forrykende, scoret tre mål på de fire første kampene, og med sine to mål også i Bodø står Tettey med fem mål på RBKs 12 første kamper.

Rennes på Aspmyra

Er Tettey het på banen i 2009, er han det også ute i Fotball-Europa.

Etter 4–0-seieren skriver Adresseavisen at Rennes var på Aspmyra, og at franskmennene føyer seg inn i en stadig lengre rekke beilere.

– Artig at klubber følger med. Men jeg går ikke og tenker på slikt, hevder Tettey selv, i en periode hvor han pepres med spørsmål om egen fremtid.

Så går det to måneder, og RBK ryker for Karabakh i kvalik til Europaligaen.

Og Tettey ... Han selges til nettopp franske Rennes.

For 40 millioner kroner.

40 mill.: Her er Tettey i Frankrike, sommeren 2009. Foto: MARIANN DYBDAHL

Vintersamling med Ciljan

Mandag gikk historien om Tettey og RBK inn i et nytt kapittel. Da var 35-åringen tilbake der han smilte så bredt i juni i 2009.

Og Tettey, han gliser fremdeles.

– Jeg liker at været har vært bra siden jeg kom hjem. Jeg krysser fingrene for at det fortsetter, men alle som kjenner Trondheim vet det ikke gjør det, sier han om å være tilbake på treningsfeltet på Lerkendal.

Skuldrene er lave i juni-solen. Det er ikke en stjerne som krever å få spille «alt» som har kommet hjem.

Tettey skal ta en mentor-rolle, sier han. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

– Jeg vil bidra inn mot gruppen, inn mot de yngste. Så har Åge mange å velge mellom. Jeg skal trene og være godt trent, og så kan jeg være tilgjengelig om han vil bruke meg i ti minutter, femten, tjue. Eller en kamp. Men det er ikke kun fotballen, jeg er her for å bidra med andre ting, sier Tettey.

Men selve fortellingen om midtbanespilleren og Rosenborg starter egentlig helt tilbake til 2002. Til en treningssamling for trønderske talenter.

Skandia Cup-finale

Vinteren 2002. Abrahallen. Talentsamling. For første gang møtes Tettey og framtidig kompis Per Ciljan Skjelbred. 15-årige Tettey spiller for Kolstad, fjortis Ciljan for Trygg/Lade, og sammen med andre, lokale talenter skal duoen vise seg fram for Rosenborg.

– Men jeg kjente til han før det, sa Ciljan, da vi snakket med ham for en stund tilbake.

– Jeg husker Alex godt fra Skandia Cup, som Bodø/Glimt-spiller. Han herjet bra i finalen jeg så da!

Kompiser: Ciljan og Tettey, her fra 2006. Foto: Glen Musk

Yngst i a-stallen

For Tettey, som ble født i Ghanas hovedstad Accra i 1986, bodde først i Bodø da han i 1999 kom til Norge som 13-åring.

Der spilte han på aldersbestemte lag i Glimt. Men etter en stund gikk flyttelasset til Trondheim, og Kolstad.

Og, som Ciljan så i Skandia Cup, var det ikke en «vanlig» midtbanespiller som hadde slått seg ned ved Huseby-anlegget. Det tok nemlig ikke lang tid før duoen ble juniorspillere sammen i RBK, i en stall preget av flere år eldre spillere enn dem selv.

Og som 16-åring, tidenes yngste i RBK den gangen, ble Tettey tatt opp i a-stallen.

Skeid – og Real Madrid

Siden ville skjebnen ha det til at Tettey og Ciljan skulle debutere samtidig for a-laget, mot Glimt i juni 2004.

Men konkurransen i RBK var knallhard, så Tettey måtte en tur innom Skeid i Oslo før han ble hentet tilbake av Per-Mathias Høgmo i 2005.

Mandag var Ciljan og Tettey sammen igjen. Og utførte - som seg hør og bør - første øvelse sammen. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Og mens Ciljan den sommeren rakk å spille seg varm i RBK-trøya, fikk Tettey sitt gjennombrudd i oktober. Da ble han kastet på banen i pausen mot Real Madrid.

På Santiago Bernabéu.

Gull-laget: RBK vant serien i 2006. Foto: Foto: VEGARD EGGEN

Gull, mesterliga – og sign-on-fee

Fra og med 2006 var Tettey fast i RBK-elleveren. Og i løpet av de tre neste sesongene ble han stadig bedre.

Han kunne spille både indreløper og sentral midtbane, han tok seriegull i 2006, var med å sjokkere Valencia to ganger i 2007 og sto på ønskelista til Rennes allerede sommeren 2008 – uten at det ble noe av.

For å understreke Tetteys posisjon i RBK den gangen: Han og Ciljan ble de to første spillerne i RBK-historien som fikk «sign-on-fee» for å signere nye kontrakter med klubben.

Hamréns nei

Våren 2008 var Erik Hamrén på plass, og den svensken treneren hadde store ambisjoner. Her var Tettey naturlig nok tiltenkt en viktig rolle.

Det var da heller ikke hans «tur» å bli solgt riktig ennå. På et vis var det opplest og vedtatt at det var Marek Sapara som skulle få dra om tilbudet kom.

Men at RBK var lunkne da greske Olympiakos var frampå i januar, handlet om mer enn rekkefølge for salg. Hamrén var nemlig krystallklar: Han ville ikke selge Tettey, helt uavhengig av hva som skjedde med Sapara.

For da spanske Almeria la inn bud i juni 2009, skal RBK, ifølge spanske medier, først ha takket nei til om lag 20 millioner kroner.

Deretter skal spanjolene ha slengt ytterligere ti mill. på bordet. Og fått samme svar.

Så viktig var Tettey for Hamréns RBK, at treneren til slutt kalte inn styret:

– Hamrén fikk trommet sammen til et styremøte i håp om at Tettey-salget kunne stoppes, men til ingen nytte», skriver Geir Svardal i 100-årsberetningen om Rosenborg.

– Var på tide

For da RBK røk ut av kvalifiseringen til Europa-ligaen i juli 2009, etter et sviende langskudd i Aserbajdsjan, lå det ingen UEFA-millioner og ventet.

Da Rennes la fram 40 millioner, måtte Hamrén tåle motstand: RBK-styret aksepterte budet.

– Jeg tar med meg seks år med gode minner, sa Tettey, og tenkte på sine 143 kamper og 16 mål for RBK.

Deriblant to gruppespill i Mesterligaen.

Banemester Anders Øien (skjult av gjerdet) ønsket Tettey tilbake til Lerkendal mandag. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen, RICHARD SAGEN

Nå - tolv år etter - er Tettey klar på at det var på tide å dra da han dro.

– Jeg spilte på et litt annet nivå enn Eliteserien. Da er det greit at du tester deg videre, sier han etter sin første trening hjemme igjen.

Han har full forståelse for Hamréns ståsted.

– Jeg hadde en god trener som ikke ville jeg skulle dra, det stemmer. Men han er trener, og måtte tenke på seg selv. Trenere vil beholde de beste, det skjer over alt. Men på den tiden synes jeg det var riktig tidspunkt å prøve seg ute, sier Tettey.

100 kamper i Premier League

Så kunne vi i denne artikkelen også skrevet mye om Tetteys år i utlandet.

Men akkurat i dag, når Tettey faktisk er hjemme igjen, lar vi det ligge.

Jo, han spilte fast for Rennes så lenge han fikk gå skadefri. Og han er blitt klubblegende i Norwich, med over 100 kamper i Premier League, og 248 kamper totalt.

Tettey fikk sine skadeproblemer også i Norwich. Dette var også en av grunnene til at han bestemte seg for å gi seg for Norge i 2017, etter 34 landskamper. For øvrig rett etter at Ciljan hadde gjort det samme.

Kroppen spilte nok også inn for at det «kun» ble fem starter og 14 innhopp for Norwich i vår, da han rykket opp med «The Canaries» for tredje gang.

Populær: Slik så det ut i vinduet til klubbshopen i Norwich da Adresseavisen var på besøk våren 2019. Foto: Christine Schefte

Spesialavtale

Den samme kroppen gjør også at Tettey har en spesialavtale med Åge Hareide, om at han slipper kunstgresskamper.

Men ennå er han så sulten på fotball, at det ikke er hugget i stein at 2021 blir hans aller siste på banen, før han starter som juniortrener.

– Man kan ikke stille på Lerkendal og tro man er Ronaldo eller Messi. Man må jobbe hardt for det, og vi har gått gjennom motivasjonspunktet nøye. Jeg kjenner det kan være verdt å prøve det, sa nemlig Tettey selv etter at han hadde signert.

Satser på 20. juni: Det har Åge Hareide sagt, om Alexander Tettey og planen om RBK-comeback på banen. Foto: Richard Sagen / Schibsted

Beste eksempelet

7. juni 2021. Lerkendal. RBK-trening. Alexander Tettey har akkurat gjennomført sin første økt som RBK-spiller siden 2009. Han går hardt ut, ved å være den første spilleren på 11 år som skal bære draktnummer seks etter klubblegenden Roar Strand. De neste månedene vil vise hvor vellykket comebacket blir.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli gir uansett gitt 35-åringen et skussmål midtbanespilleren kan nikke anerkjennende til.

For Tettey kom til RBK som junior. Han spilte seg til å bli en yndling, før han ble solgt for 40 millioner. Og er i dag tilbake for å bidra igjen.

– Tettey blir på denne måten det beste eksempelet på en perfekt rosenborger i moderne tid, sier Løfaldli.