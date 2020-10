Da Eirik Kristoffersen (t.h) ble forsvarssjef, fant han seg en fast «morgenrunde» han jogger når han er Oslo. Et viktig punkt er forbi slottet for å hilse på gardistene. Sammen med Mari Eide (t.v.) og de andre deltagerne i «Neste Steg Norge» løp han runden denne uken. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Forsvarssjefen jogget med idrettshelter. Det er et ledd i å få soldater og toppidrettsutøvere ut i arbeidslivet.

Forsvaret og idretten har slått seg sammen for å hjelpe toppidrettsutøvere og yrkesmilitære med å bygge en ny karriere og hverdag.

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Ketil Blom Haugstulen Foto

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Klokken har så vidt bikket 07.00. Det er høstmørkt og himmelens sluser har åpnet seg over Oslo. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er ute på sin faste joggerunde på ni kilometer i hovedstaden. Med seg har han 15 yrkesmilitære og 11 toppidrettsutøvere.

Det prates om livet i militæret, livet i toppidretten og ikke minst livet etterpå.

Kanskje får Kristoffersen høre om Mari Eides opplevelse da hun ønsket å studere for åtte år siden?

Kanskje lytter han til Hege Bøkkos følelse av ensomhet da hun la opp som skøyteløper?

Kanskje diskuteres de mange mulighetene utøvere og soldater har etter endt karriere?

Idrettsutøverne var imponert over tempoet til forsvarssjefen og visedekan ved Forsvarets høgskole, Saira Basit. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Turen går fra Akershus festning, først til Frognerkilen, så Skillebekk, forbi Slottet, ned Karl Johan til Operaen og tilbake. Etter drøye tre kvarter er de tilbake på festningen. Hovedstaden har begynt å lysne nå.

– Dere har mye mer kunnskap enn dere aner, sier den ferske forsvarssjefen.

Livet etter karrieren

– Hva skal dere bli når dere blir store?

Mari Eide, Hege Bøkko og Eirik Brandsdal ler alle godt av Aftenpostens litt flåsete spørsmål. De er tre av deltagerne når Olympiatoppen, forsvarets veterantjeneste og Forsvarets høgskole arrangerer programmet «Neste Steg Norge».

Forsvarssjefen fortalte deltagerne av «Neste Steg Norge» at egenskaper ofte kan være viktigere enn fagkunnskap ved nyansettelser. Bøkko, Eide og tidligere kunstløper Camilla Gjersem lyttet spent. Foto: Ketil Blom Haugstulen

I tre dager møtes 15 soldater og 11 toppidrettsutøvere som har sluttet eller som er på enden av sin aktive karriere i Forsvaret eller idretten. Målet er å øke bevisstheten på hvordan de kan overføre og formidle sin kompetanse inn i arbeidslivet.

– Vi ser at behovet er der. Det har vært nok av tilfeller fra idretten der man ser at de trenger noe annet når karrieren er over. Spesialsoldatene våre er litt i samme situasjon. Det er noe med å gi litt tilbake til de som har ytet mest, forteller visedekan ved Forsvarets høgskole, Saira Basit.

Temaet om utøvere og soldater som ikke takler hverdagen etter den aktive karrieren, er tilbakevendende. Senest da Petter Northug fortalte om sitt rusproblem i august.

I «Neste Steg Norge» utveksler deltagerne erfaringer og gjennomfører workshops. De deltar også på foredrag hvor de mottar tips og triks de kan bruke videre i yrkeslivet. Som blant annet hvordan de kan skille seg ut på Linkedin. Til slutt tildeles de en mentor i ett år.

Fakta Neste Steg Norge Er et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen, forsvarets veterantjeneste og Forsvarets høgskole. Er et karriereovergangsprogram for toppidrettsutøvere og elitesoldater som enten har sluttet, eller er i ferd med å slutte. Ble første gang avholdt som pilotprosjekt i 2019. Programmet er gratis for deltagerne og finansieres av samarbeidspartnere. I tre dager får deltagerne kursing og deltar på workshops og refleksjon. Ved programmets slutt kobles de opp mot en mentor fra næringslivet i ett år. Målet er å bevisstgjøre deltagernes egen kompetanse, hvordan de kan kommunisere den på best mulig måte mot en ny potensiell arbeidsgiver og bygge nettverk. Prosjektet har hentet inspirasjon fra et lignende program ved Ivy League-universitetet Tuck School of Business i USA. Les mer ↓

Forsvarssjefen mener tidligere utøvere og soldater er attraktive arbeidstagere: – Jeg håper bedrifter ser det, sier han. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Opplever å bli satt i bås

Hvem er du? Hva er du god på? Hva er din identitet?

Spørsmålene er store når programdeltagerne møtes i auditoriet på Deichman. Og etterhvert kommer også likhetene mellom soldatene og utøverne frem.

Forsvarssjef Kristoffersen har selv kjent på adrenalinet som utenlandstjeneste kan gi. En toppidrettsutøver som går inn til VM-gull, har kjent på det samme. Men det er ikke bare det som gjør at soldater og utøvere nå samarbeider:

– Fellesnevneren er at de har selvdisiplin. De har en evne til å gjøre det som forventes av dem. Når de er trøtte og slitne, gjennomfører de uansett. Det er en ting jeg tror er veldig viktig for arbeidslivet, sier Kristoffersen.

I løpet av programmet fremheves de positive sidene av evnene de har tilegnet seg, men også tyngre temaer tas opp. Som at både utøvere og soldater har opplevd å bli begrenset til å kun være «utøveren» eller «soldaten».

– Soldatene sier sånn «alle tror vi er traumatiserte». Vi blir satt i bås. Jeg er meg. Jeg er ikke lik som Therese Johaug. Therese er Therese og Mari er Mari. Man blir satt veldig i bås som én type person, sier Mari Eide.

– Vi er vanlige mennesker vi også, som alle andre. Jeg er fortsatt Mari Eide, og jeg er skiløper. Men med den kompetansen jeg sitter på, kan jeg jobbe meg fremover til en annen type karriere, sier hun som en av tingene hun tar med seg fra kurset.

På løpetur nedover Karl Johan. Regnet fosset ned da forsvarssjefen tok utøvere og soldater med på sin egen runde. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rusen og stillheten etterpå

På skjermen står et sitat fra OL-vinner Johann Olav Koss om det å legge opp:

«Du må så å si lære deg å leve på nytt».

Historien er full av både militære og idrettsutøvere som ikke har taklet livet etter at mesterskaps- og forsvarsmedaljer er pakket ned. Begge gruppene opplever ofte å ikke finne tilbake til adrenalinrusen de fikk som aktive.

– Vi har egentlig veldig mange felles opplevelser. Vi har opplevd ekstreme ting på hver vår måte, sier Eide.

Mari Eide synes det var interessant å prate med forsvarssjefen. Her er de i godt driv i Slottsparken. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Til tross for at Eide forsøkte å overtale ham til å fortsette, valgte Eirik Brandsdal i mars å legge opp som langrennsutøver.

– Jeg hadde tenkt på det lenge og trodde jeg hadde fordøyet det på forhånd. Men da jeg tok avgjørelsen, var det mye mer følelsesladet enn jeg hadde trodd. Det var mange følelser jeg ikke hadde kjent på før, sier han.

Bøkko gjorde det samme i april. Også hun hadde tenkt tanken i en lang periode, men kjenner seg igjen i Brandsdals beskrivelse.

– Du våkner dagen etterpå og bare: «ja, hva skal jeg gjøre nå?» Du kjenner litt på den ensomme følelsen. Så det er godt å komme hit og snakke med folk som har følt på det samme.

Fakta Utøvere som er med i programmet Mari Eide: Født: 18. november 1989 (30 år) Idrett: Langrenn Status: Vurderer videre satsing Meritter: VM-bronse i sprint fristil fra Seefeld 2019 Studie: Fullfører tredje året på siviløkonomi ved BI til jul Eirik Brandsdal: Født: 11. november 1986 (33 år) Idrett: Langrenn Status: La opp i mars Meritter: Fire gull, fire sølv og to bronse i NM Studie: Skal skrive master i industriell økonomi mot sommeren Hege Bøkko: Født: 5. september 1991 (29 år) Idrett: Skøyter Status: La opp i april Meritter: 16 gull, 16 sølv og 11 bronse i NM Studie: Bachelor i folkehelse I tillegg deltar disse utøverne: Camilla Gjersem (kunstløp), Marita Engzelius Leandersson (golf), Nina Haver-Løseth (alpin), Maren Skjøld (alpin), Sebastian Wang-Hansen (seiling), Synnøve Solemdal (skiskyting), Thekla Brun-Lie (skiskyting) og Isak Ulstein (snøbrett). Les mer ↓

Da løpeturen startet var det mørkt og grått. Etterhvert lysnet det over Oslo og Slottet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Å studere var useriøst

Brandsdal og Bøkko er tilfreds med avgjørelsen i dag. Eide er fortsatt i tenkeboksen. Alle tre begynte å tenke på livet etter idretten før karrieren faktisk var over og begynte å studere. Det er det langt ifra alle som gjør. Hverken i idretten eller Forsvaret.

Å kombinere studier og idrett ikke har vært sett på som malen for å bli en best mulig idrettsutøver. Det fikk Eide erfare da hun begynte å studere for åtte år siden.

– Jeg ble sett på som litt useriøs og at jeg ikke prioriterte langrenn godt nok. Jeg fikk høre stikk som «du kan ikke være på landslaget når du driver med så mye annet».

Foto: Ketil Blom Haugstulen

Er blitt mer bevisst på egen kompetanse

Eide tok etterhvert permisjon fra studiene. Først til jul er hun ferdig med sitt tredje år på siviløkonomistudiet.

Men alle tre er enige om at tingenes tilstand nå er blitt bedre. De siste årene har det vært økt fokus på livet etter karrieren. Samarbeidet med forsvaret er ett av mange tiltak.

– Jeg er nå mer bevisst på at det jeg har lært ved å «bare» være utøver kan være ekstremt nyttig, sier Bøkko.

– Så. Hva skal dere bli når dere blir store?

– Jeg har lyst å være i en jobb hvor jeg kan utvikle meg og møter utfordringer. Jeg tipper jeg ender opp i et selskap som kanskje konsulent i en periode, sier Brandsdal.

– Mange av mine egenskaper er å være med mennesker og få dem til å prestere. Få det beste ut av mennesker. Jeg ser konsulentbransjen som en mulighet, sier Eide.

– Jeg vil jobbe med dem som ikke er på topp. Jeg vil jobbe med folk og være med på en endringsprosess, sier Bøkko.