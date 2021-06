Hektisk møtevirksomhet om barneidretten: Lov med konkurranser i alle idretter

- Vi er enige om at det er åpnet for konkurranser for barn og unge under 20 år, sier Ola By Rise.

Det er ikke bare fotball som får arrangere kamper etter innføringen av de nye koronaforskriftene. Også de andre idrettene får ha konkurranser for barn og unge under 20 år. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kommunaldirektøren for kultur og idrett har et hektisk døgn bak seg.

Mandag vedtok formannskapet nye koronaforskrifter i Trondheim kommune.

Forslaget til vedtaket, som var utarbeidet av kommunedirektøren, ville bety at barn og unge under 20 år fikk fortsette å trene som før. Konkurranser ville derimot ikke være lov.

Men på tampen av formannskapsmøtet mandag ettermiddag fremmet Venstres Erling Moe et forslag som ville bety at barn og unge under 20 år får konkurrere også. Det forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Det vedtaket gikk litt under radaren, sier kommunaldirektør Ola By Rise.

Også i Adresseavisens papirutgave tirsdag står det at barn og unge ikke får konkurrere. Det er altså feil.

Les også Barn og unge får likevel spille kamper

Fotballkretsen med kontramelding

Dermed begynte idretten å avlyse konkurranser og kamper gjennom ettermiddagen. Og sent mandag kveld pågikk diskusjonene.

Frem til daglig leder Jan-Roar Saltvik i Trøndelag fotballkrets rundt klokken 23 kunne melde på kretsens facebook-side:

- Etter en oppklaringsrunde inn mot både administrativt og politisk nivå i Trondheim kommune er det nå med glede vi kan formidle at det allikevel er lov å spille enkeltstående kamper for barn og unge i Trondheim.

Les også Idrettens nye regler: Får fortsette å trene, men ikke spille kamper

Ja til aktivitet, nei til publikum

Tirsdag morgen har det vært ny møtevirksomhet mellom idretten og kommunen. Trøndelag idrettskrets, særkretsene og tre representanter for Trondheim kommune, deriblant Ola By Rise, deltok på møtet.

Og nå er det klart:

- Vi er enige om at det er åpnet for konkurranser for barn og unge under 20 år. Det gjelder fotball, orientering, friidrett, for å nevne noen eksempler, sier By Rise.

Kommunaldirektør Ola By Rise poengterer at det er åpnet for konkurranser, men ikke for publikum. Foto: Morten Antonsen

Det betyr at det er åpnet for konkurranser i alle idretter.

- Så har vi et veldig viktig skille. Vedtaket sier at det er åpnet for aktivitet og enkeltstående konkurranser. Men det er ikke åpnet for publikum. Vi har oppdatert veilederen vår nå, og skal forankre punktene i veilederen hos formannskapet, sier han.

Les også Varsler familieråd om RBK-fremtiden: - Av og til legger jeg meg med dårlig samvittighet

– Sjeleglad

Erling Moe er fornøyd med at det endelig blir klarhet rundt det som er vedtatt.

- Det ville vært helt feil å steng enkeltstående kamper og løp for ungdom. Idrettslagene er kanongode på smittevern, og det ville vært dønn feil om de skulle stenges ute fra konkurranser i denne fasen. Jeg er sjeleglad for at vi fikk snudd innstillingen, sier han.

Ola By Rise opplevde møtet med idretten tirsdag morgen som «veldig greit».

- Det var en del uavklarte ting, og vi er veldig enige om at vi har hatt god kommunikasjon og dialog frem til nå. Så gikk det litt kjapt i mange ledd nå, og så fanget vi ikke opp vedtaket. Da får vi etterjustere, men det er ingen som har gjort noe av vond vilje her, sier By Rise.

- Vi er enige om at konkurranser er greit. Det er ikke åpnet for publikum. Men i alderen 6–12 år er det det greit med ett følge til konkurransene.