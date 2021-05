- Hvert år man ikke vinner, er et mislykket år

For Guillermo Molins handler det om å vinne. Og når han først har kjent smaken, vil han bare ha mer. Foto: Mariann Dybdahl

Guillermo Molins har ett mål for øyet: Ta seriegull med Rosenborg.

- Som i alle andre storklubber, er det forventninger. Det trives jeg med. Jeg bruker å spille bedre under press, og når noe står på spill. Sånn er det i Rosenborg. Man forventes å vinne, og det synes jeg er gøy, sier Guillermo Molins.

Den rutinerte spissen har fått en solid start på RBK-karrieren, og rukket å overbevise skeptikerne gjennom sine første kamper etter sju måneder uten fotballtreninger og kamper.

Torsdag kom han inn fra benken da RBK slet mot Sandefjord, og ble helt avgjørende da han satte inn 2-1-scoringen på overtid.

Og to ekstra poeng å legge til totalen når alt skal gjøres opp når 30 serierunder er spilt. Poeng som han etter kampslutt påpekte kan bli svært viktige i kampen om seriegullet, uavhengig av om spillet var bra eller ikke.

– Fotball går ut på å vinne

Molins-uttalelsene om at han trives med forventninger, er ikke unike. Svært mange topputøvere innen flere idretter kan si – og har sagt – det samme. Men 32-åringen er overbevisende.

- Hva gjør det med hodet ditt når du kjenner at her forventer alle seier?

- For meg går fotball ut på å vinne mesterskap. Og når man først får det første, vil man ikke slutte å vinne. Hvert år man ikke vinner, blir et mislykket år – selv om man gjør det bra personlig. For meg handler det om det. Og det er morsomt å igjen være i en klubb som skal vinne mesterskap og vil vinne mesterskap. Det er det vi alle sikter på, sier han.

Molins har funnet seg godt til rette i Trondheim. Men har ikke rukket å bruke byen mer enn at han har funnet seg en frisør. Foto: Mariann Dybdahl

- Er Rosenborg i stand til det?

- 100 prosent. Jeg synes vi viste mot Molde hvilken fotball vi står for. Det var vår beste kamp i år, og vi kontrollerte virkelig kampen. Før det er det vel Viking-kampen vi kan være fornøyde med, men i de andre kampene kan vi ikke være helt tilfredse med hvordan vi har sett ut i spillet. Vi vil kontrollere kampene, føre dem og ha ball. Det trives jeg med også. Jeg ser ikke noen grenser for hvor langt dette kan gå. Det kan gå «hur långt som helst».

Avgjøre tidlig, hvile mot slutten

For Molins er poengene viktig, naturlig nok. Men også måten de kommer på. Det er av en grunn.

- Ta Bodø-kampen. Vi kom dit, og de dominerte fullstendig. Vi fikk med oss ett poeng, og det kan vi være fornøyde med. Men ikke med hvordan vi opptrådte på banen. Man skal ha et resultat, men det er også viktig hvordan man tar seg til resultatet. Jo raskere man kan avgjøre en kamp, jo mer kan man hvile. Jeg er vant til å spille i Malmö, og der vil man avgjøre i første omgang. Da kan man bruke den andre omgangen som en hvileperiode før neste kamp. Der er vel der man vil, tror jeg, sier han.

Tett program

32-åringen ble dratt opp av hatten i Ole Sæters skadefravær. Med svært tynt treningsgrunnlag da han fredag 7. mai møtte på RBK-trening for første gang, lå det ikke i kortene at Molins kom til å være en sentral brikke allerede nå.

Men Dino Islamovic har slitt med lysken, og måtte ut allerede i pausen av hjemmekampen mot Viking i 2. serierunde.

Mot Viking feiret 32-åringen sin første scoring for Rosenborg. Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto)

Deretter startet Molins tre kamper på en drøy uke. Den siste – mot Molde – sto han på banen i 90 minutter.

- Det har vært intensivt. Det har vært mange kamper og minutter, sier han om sin første tid i RBK.

- Men det har gjort meg godt også. Det har vært en bra førstetid. Hadde vi tatt tre poeng mot Molde, hadde det vært perfekt, sier han i dette intervjuet, som ble gjort onsdag ettermiddag – altså før innhoppet mot Sandefjord torsdag kveld.

Var urolig

Han har kontrakt ut året, og tiden etter har ikke vært tema. Akkurat den diskusjonen er for tidlig å ta. Men Molins har ingen planer om å være en avlastningsspiller i Trondheim. Han er i byen for å spille. Så mye som mulig.

- Det eneste jeg kan gjøre når jeg får sjansen, er å prøve på å gjøre poeng og hjelpe laget. Det synes jeg at jeg har gjort, så det kjennes bra, sier han.

Det ble åtte minutter pluss tillegg da han kom inn for Carlo Holse torsdag. Det passet svensken godt å få hvilt litt nå. Det innrømmet han også etter kampen.

Men kroppen tåler kjøret, insisterer han.

Han fikk hvile i over 80 minutter av kampen mot Sandefjord. Men da trengte Åge Hareide Molins. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

- Enn så lenge har det kjentes bra. Da jeg kom hit var jeg litt urolig for hvordan formen skulle være. Jeg har holdt det i gang så mye jeg har kunnet, løpt så mye som mulig. Men i kampene har det føltes bra rent formmessig. Men jeg er ikke i nærheten av å være i fysisk kampform. Det er deilig å vite at det bare kan bli bedre, sier han.

- Jeg har ikke spilt på sju måneder. Jeg har ikke trent fotball på sju måneder. Den fysiske formen kommer til å bli mye bedre, og når jeg orker mer, kommer jeg til å gjøre flere aksjoner på banen også, legger han til.

Guillermo Molins ble avgjørende mot Sandefjord. Denne sesongen sikter han mot mer enn scoringer. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

- Hvordan vil det se annerledes ut da?

- Det vil bli flere individuelle aksjoner. Nå har jeg vært brukt mye som kombinasjonsspiller, og det er jeg sterk på. Men jeg liker også å kunne gjøre ting selv. Da må man ha energi og kunne røre beina. Det kommer med tiden, sier Molins, som har fått mye ros i starten av RBK-tiden for å være knallsterk feilvendt.

Skal vise barna fjellene

Foreløpig er han alene i Trondheim, og ekspedisjonene i byen har begrenset seg til å finne en frisør. Det er det viktigste enn så lenge, hevder han. Alt annet får komme senere.

- Men når barna kommer opp, skal det bli morsomt å finne ulike steder og vise dem rundt. Det er en veldig fin natur her, svært annerledes fra Malmø. Så det blir morsomt for dem å se, sier firebarnsfar Molins, som i tillegg til Malmö har spilt i belgiske Anderlecht, Sevilla-klubben Real Betis, i Beijing – og for Athen-klubben Panathinaikos.

- Jeg vil vise barna fjellene. Det likte de i Hellas, og i Athen er det mye høyder. Det likte de der, og det minner litt om det her. Selv om det er snø på toppene her, det er forskjellen, sier Molins og ler.

- Akkurat det kommer til å roe seg. Men snøen kommer tilbake igjen veldig tidlig…, sier Adresseavisens bergenske journalist.

- Fan ochså. Säg inte det.