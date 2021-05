RBK-børsen: Innbytterne snudde kampen for RBK

Rosenborg-Stabæk 4-2 ( 0-1 )

Dagens Ivers: Emil Konradsen Ceide

Målsjanser: 6-4

Lerkendal stadion Eliteserien 5.serierunde

600 tilskuere

Dommer: Kai Erik Steen

Mål:0-1 Simen Wangberg 14.min. 1-1 Rasmus Widesheim Paul 47.min, 2-1 Emil Ceide 60.min, 3-1 Kristoffer Zachariassen 74.min, 4-1 Besim Serbecic 78.min, 4-2 Herolin Shala 90.min.

Gule kort: RBK: Per Ciljan Skjelberd Stabæk: Simen Wangberg, Sturla Ottesen, Sammy Skytte, Mats Solheim.

Rosenborg:

Gjorde endringer på laget da Holse var sendt på U-21 oppdrag med Danmark. Valgte å bruke lørdags-økta til å drille dødballer og en skjev 1-4-3-3 variant med Molins ut på høyre side for å skjære inn sentralt når ball er motsatt. Innledet altfor svakt i pasningsspillet, mistet ball unødvendig mye på en strøken Lerkendal-matte. Stabæk fikk ofte vinne ballen gunstig til å spille seg fremover. Fikk 0-1 i sekken av ex RBK er Wangberg etter svakt keeperspill. Spillet gikk på kryss og tvers med indreløpere som ballflyttere uten fremdrift og kampen formelig skrek etter en Zachariassen som kunne ta de dype gjennombruddsløpene som flytter på forsvarerne og skaper rom. Dermed stod det 0-2 i målsjanser i 1.omg. Åge gjorde to bytter i pausen og traff med det så det smalt. Gikk resolutt fremover med nesa mot Stabæks mål. Fikk 1-1 med innbytter Wiedesheim Paul etter retur på Skjelbreds skudd og Ceides gode forsering. Så disket Ceide selv opp med 2-1 før RBK sprudlet videre med energi, fremover-rettede løp, scoringsevne og spilleglede. Da satte IVERS tommelen opp igjen..

NB: Ingen topp uten bredde. På Lerkendal og på andre elite-areaner markerte vertene sin oppfordring om at bredde-fotballen må gjenåpnes snarest mulig.

Rosenborg (1-4-3-3)

Andre Hansen

Erlend Dahl Reitan

Besim Serbecic

Even Hovland

Adam Andersson

(Anders Konradsen 85.min)

Edvard Tagseth

(Emil Konradsen Ceide 45.min)

Vebjørn Hoff

Per Ciljan Skjelbred

Dino Islamovic

(Ole Sæther 90.min)

Guillermo Molins

(Rasmus Wiedesheim Paul 45.min)

Kristoffer Zachariassen

Stabæk (1-4-4-2)

Marcus Sandberg

Mats Solheim

Simen Wangberg

Herolind Shala

Markus Solbakken

(Tortol Lumaza 67.min)

Kornelius Hansen

(Oleksiy Khoblenko 77.min)

Sturla Ottesen

Kosuke Kinoshita

Sammy Skytte

Nicolas Pignatel Jenssen

Herman Geelmuyden

(Oliver Edvardsen 67.min)

Vurdert av TOR ASLE KLEVELAND