Haaland målløs – ble stoppet av «over­mennes­kelig» keeper

Erling Braut Haaland var tilbake for Dortmund etter en måned på sidelinjen. Han forble målløs i «comebacket».

Erling Braut Haaland lyktes ikke foran mål søndag ettermiddag. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Borussia Dortmund – Wolfsburg 2–0

Erling Braut Haaland har slitt med en skade siden starten av desember i fjor, men var søndag tilbake på topp for gultrøyene.

2020 viste seg å bli et eventyrlig år for nordmannen. Totalt scoret han 39 mål på 37 kamper for Borussia Dortmund og Norge.

Mot Wolfsburg kunne han fått en drømmestart på det nye året, men til tross for en rekke muligheter forble han målløs.

– Jeg tror Erling er et problem for enhver motstander. Han skaper rom og er alltid en trussel. Det er godt å ha ham tilbake, sa danske Thomas Delaney i et intervju vist på Viasat.

Sjanserik førsteomgang

Det var derimot bortelaget som åpnet best. At ikke Wolfsburg ledet etter seks minutter spilt, var ganske så utrolig. Klubben, som eies av Volkswagen-konsernet, produserte tre gigantiske målsjanser, men maktet ikke å få ballen i mål.

Deretter tok Dortmund mer og mer over kampen. Og mye handlet om den norske målmaskinen.

På overtid i førsteomgang satte Haaland Wolfsburgs målvakt på en ordentlig prøvelse. Koen Casteels ga en retur som havnet i beina til Jadon Sancho, men engelskmannen bommet på tilnærmet åpent mål.

En svært sjanserik omgang endte uten nettsus.

Nordmannen var nær scoring på overtid i førsteomgang. Foto: Martin Meissner / Pool AP

– Overmenneskelig redning

Ti minutter ut i annenomgang kom Haaland igjen til en kjempesjanse. Nordmannen timet løpet i bakrommet perfekt. Han fyrte av fra skrå vinkel, men forsøket ble mesterlig reddet nok en gang.

– Avslutningen er perfekt av Haaland. Det er en overmenneskelig redning av Casteels, kommenterte Viasats Eivind Bisgaard Sundet.

Men da det ikke ville seg for Haaland, tok en annen lagkamerat ansvar. På et hjørnespark steg midtstopper Mats Hummels til værs. Tyskeren stanget inn ledermålet etter 66 minutter.

Etter 80 minutter gikk Haaland av banen målløs. Han ristet tydelig oppgitt på hodet, men han kunne likevel glede seg over tre poeng.

På overtid fikk han se Sancho sette Dortmunds andre scoring for kvelden. Dermed endte kampen 2–0. Nå ligger klubben på fjerdeplass på tabellen.

Erling Braut Haaland satte seg skuffet på benken med ti minutter igjen av kampen. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Eventyrlig 2020

Haaland kan se tilbake på et fantastisk fjorår. Nylig ble han valgt ut som vinner av Aftenpostens gullmedalje. Hans bragder taler for seg selv:

Totalt scoret han 39 mål på 37 kamper for Borussia Dortmund og Norge.

I høst scoret han sitt første hat trick for Norge i kampen mot Romania.

Han har scoret 16 mål på 12 kamper i Champions League siden den ble en del av verdens beste klubbliga i 2019

Ble kåret til Europas beste unge spiller i 2020 av den italienske avisen Tuttosport.

Nå ser han mot 2021. Det kan bli minst like suksessfullt skal vi tro hovedpersonen selv.

– 2021 skal bli et bra år, det, sa han på ydmykt vis da Aftenposten intervjuet ham i anledning Aftenpostens gullmedalje.