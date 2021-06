Starts nye trener ga klar beskjed til spillerne på første trening: – Helt udiskutabelt

Planen til Sindre Tjelmeland var å holde seg i bakgrunnen og betrakte sin første Start-trening fra avstand. Det varte i 20 minutter.

Sindre Tjelmeland under sin første Start-trening. Han har skrevet kontrakt med klubben ut 2024. Foto: Jacob J. Buchard

– Vi sprinter hjem. For laget, uansett hva! Faen heller! For laget! Ingen spørsmål!

Under siste del av treningsøkten mandag fikk Start-spillerne kjenne på hvilke krav den nye treneren setter. Da han opplevde at noen av spillerne ikke løp alt de kunne hjemover, fikk de klar beskjed om at det er å forvente. Hver eneste gang.

Dermed var Sindre Tjelmeland i gang som Start-trener.

Han hadde varslet at han skulle holde seg litt i bakgrunnen. Vurdere ting fra avstand og la Alexander Øren lede treninga sammen med Adolfo Rodriguez og Erik Mykland.

Det varte ikke så lenge.

– Udiskutabelt

– Jeg skulle egentlig ha en tilbaketrukken rolle i dag og, men det funker dårlig for meg. Jeg er der jeg elsker. Ute på feltet hvor jeg kan påvirke. Det er den delen av jobben jeg synes er fantastisk, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Utover økten ble han mer og mer aktiv. Han var klar og tydelig overfor midtstopperne om at de skulle løpe ned for å skaffe seg rom til å motta ballen.

Etter hvert ble han mer og mer verbal også overfor resten av laget, som da han klaget på at det ikke ble sprintet hjem.

– Jeg er åpen for feil. Jeg har ingen problemer med feilpasninger, feil valg eller at spillerne har feil forståelse av ting. Det kan vi jobbe med og det kommer til å skje. Men enkelte ting er for meg helt udiskutable. Det å ikke gjøre jobben for laget og det å ikke trene på det absolutt maksimale. Det kommer jeg ikke til å vike på, sier Tjelmeland.

– Hvordan vil spillerne merke disse kravene i hverdagen?

– Nå er dette en profesjonell gjeng som gjør mye riktig utenfor banen, men det er utpå her du skal levere. Du kan spise riktig og tenke på fotball, men det er her du må gjøre det. Sørg for at du er dønn til stede, at du er på maks når du trener. At du er klar for å lære noe, sier Tjelmeland.

Se situasjonen hvor Tjelmeland ga klar beskjed:

– Kan hvem som følger disse kravene bli avgjørende for hvem som får spille?

— Det vil skille ut hvem som ønsker å lære og vil bli bedre, og hvem som ikke vil det. Da blir du passert, sier treneren.

Start-spiller Eirik Schulze likte det han fikk se fra trenerens første økt.

– Det er like greit å sette standarden med en gang. Det har vært en målsetting tidligere også å alltid holde trykket oppe på trening, men jeg tror ideene og planen han har for oss framover kan passe bra, sier Schulze.

– Forstå at de er gode spillere

Sindre Tjelmeland skal nå bruke tiden framover på gradvis å implementere sine tanker for Start-spillerne. Allerede tirsdag venter Grorud i seriekamp på bortebane. I utgangspunktet er det Alexander Øren som leder laget der, men Tjelmeland er med på benken og vil være med å påvirke.

– Det handler om få dem til å forstå at de er gode fotballspillere, som kan prege hver kamp i 1. divisjon. Det å få følelsen av en ny stemme, at de lykkes og at det er nye tanker kan gjøre at mentaliteten går over på noe annet enn det som har skjedd, sier Tjelmeland.

– Hvor er det skoen trykker for dette Start-laget?

– Det er småting hele veien. Det er vanskelig å si hvor den konkret trykker, for det er så sammensatt. Men defensivt må vi stramme inn på dødball, sier Tjelmeland.

– Er det konkrete ting du må ta tak i på kort sikt?

– Vi må se kampen i morgen og jobbe ut fra hvor vi er. Det er ting som må tas tak i, men det er også mye bra. Jeg gleder meg bare veldig til å jobbe med dette framover, sier Tjelmeland.

Enn så lenge kan han ikke svare på hvordan trenerteamet hans blir seende ut. Han vil bruke tid på å bli kjent med dem som allerede er i klubben, og som han har mye godt å si om allerede etter kort tid i jobben.

Tanken er nå at Sindre Tjelmeland skal få tid til å bygge opp Start igjen.

– Dette blir et prosjekt. Det blir endring over tid, og det som skulle komme av resultater i år kommer som en konsekvens av at vi klarer å gjøre det fort nok. Nå må vi ha fokus på det som skjer her ute på feltet. Prestasjon og utvikling blir det viktigste, men så må du også ha resultater i denne bransjen.

– Er opprykk fortsatt målet i år? Eller har de sagt at du får tid til å bygge?

– Jeg får tid til å bygge. Det er et prosjekt på lengre sikt. Det er prosjektet som gjør at det trigger meg så mye. Opprykk er ikke et direkte krav, men jeg jobber stort sett hele døgnet. Jeg gjør alt jeg kan for å bli bedre. Om det blir konsekvensen, så er det ingenting som er mer gledelig enn det.